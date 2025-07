Beautiful: spoiler dal 28 luglio al 3 agosto 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beautiful, la soap opera più seguita dagli appassionati italiani torna con colpi di scena infuocati nella settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Le anticipazioni rivelano tensioni sempre più intense: Hope è travolta dalle confessioni di Thomas, Finn nutre dubbi inquietanti, e nuove rivelazioni scuotono la famiglia Spencer‑Forrester. Questo periodo sarà cruciale per molti personaggi, tra cui Eric, Ridge, Brooke e la tormentata Luna, mentre emergono segreti che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri e le storyline dei personaggi principali. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Scontri emotivi, colpi di scena e ritorni attesi

Nella puntata di apertura della settimana, Thomas confessa a Hope di essere stato presente la notte dell’incidente di Emma sulla Mulholland Drive, ammettendo che entrambi stavano correndo e che la ragazza ha perso il controllo del veicolo precipitando. Hope è sconvolta dall’ammissione e si chiede perché lui non le abbia mai parlato prima di quella sera fatale. Questo episodio segna uno spartiacque nel loro rapporto: Hope, fino a quel momento protettiva nei confronti di Thomas, comincia a vacillare seriamente. Finn insiste perché Hope rifletta a fondo, benché Steffy continui a sostenere Thomas con forza. Il ritorno di Eric alla Villa Forrester ha un effetto rasserenante sul giovane uomo: lo accoglie calorosamente, dichiarando quanto sia orgoglioso del figlio e del modo in cui si sta comportando anche nei confronti di Hope. La sua presenza è un appoggio emotivo importante che rafforza la fiducia di Thomas nel voler costruire un rapporto d’amore sincero, nonostante le tensioni interne. È in arrivo un momento romantico: Luna e R.J. si recano in una casa sulla spiaggia per trascorrere una notte insieme, segno che intendono approfondire il loro rapporto lontano da occhi indiscreti. Aggiunge suspense il fatto che un’altra coppia della soap condivide la stessa idea, alimentando possibili intrecci nelle ambientazioni più isolate. ll patriarca Bill Spencer prepara una sorpresa per Poppy, riconfermando un interesse che nel frattempo sembra vacillare. Wyatt, da parte sua, supplica Bill di riflettere: sostiene che Poppy non sia la donna della sua vita, ma che la vera scelta dovrebbe essere Katie. Questi sviluppi gettano nuove ombre sulle dinamiche Spencer‑Logan‑Nozawa, con possibili crisi sentimentali e rivelazioni inattese. Accanto a queste vicende, la storyline americana riporta tensione legata a Grace Buckingham. Dopo l’intervento che ha miracolosamente salvato Liam da un tumore al cervello, Finn e Bridget iniziano a dubitare della veridicità di quella guarigione, sospettando un possibile inganno medico. Anche Hope avvera una sensazione: qualcosa non quadra nel comportamento di Grace. Sebbene questo arco narrativo sia iniziato la settimana precedente, si rifletteranno ancora effetti nei giorni in esame. Brooke consegna a Ridge un ultimatum: o rompe il fidanzamento con Taylor e riconosce il loro passato oppure la loro storia non potrà ripartire. Ridge però resta incerto: nonostante l’impegno con Taylor, non sembra convinto al cento per cento. Nick, intanto, sfrutta l’occasione per avvicinarsi ancora di più a Brooke, generando scontri tesi con Ridge, che cerca di mantenere un ruolo stabile nei progetti di Forrester Creations e nella sua vita emotiva. La tensione tra i tre promette nuovi scontri e svolte decisive, soprattutto con l’imminente viaggio in Italia. La settimana dal 28 luglio al 3 agosto 2025 sarà una delle più movimentate degli ultimi mesi di Beautiful. I rapporti si incrinano, segreti vengono rivelati, e le pulsioni romantiche si intrecciano con ambizioni familiari. Hope dovrà scegliere tra il suo amore e la verità, Thomas cerca redenzione dopo una confessione scioccante, Eric torna come punto saldo mentre nuove alleanze emergono. E non mancheranno sorprese anche dietro le quinte per Bill, Brooke, Luna e gli altri.