Anticipazioni “Un Posto al Sole”: Mariella e Guido, è davvero finita?

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 dal 21 al 25 luglio (ore 20.50), si preannunciano cariche di tensioni emotive e momenti toccanti, soprattutto per una delle coppie storiche più amate della soap: Guido e Mariella. Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, al centro della scena ci saranno i due vigili urbani, alle prese non solo con vecchie ferite sentimentali, ma anche con le difficoltà del piccolo Lollo, il loro figlioletto. Il bambino, interpretato da Vincenzo Lovriso, sembrerà vivere un momento delicato: continuerà infatti ad avere episodi di enuresi notturna e, cosa che preoccuperà ancor di più Mariella, parrà nutrire un certo rancore nei confronti della madre. Confidandosi con Salvatore Cerruti, Mariella non riuscirà a nascondere la sua ansia. La situazione la sta mettendo a dura prova, e l’unica soluzione che le verrà in mente sarà coinvolgere nuovamente Guido nella quotidianità familiare: magari, dormire qualche notte insieme a Lollo potrebbe aiutarlo a ritrovare un po’ di equilibrio. Ma Salvatore non sarà affatto convinto: l’amico e confidente di Mariella temerà che il bambino possa fraintendere questo gesto, credendo in una possibile riconciliazione tra i genitori; un’illusione che potrebbe poi rivelarsi dolorosa. Mariella, però, andrà avanti per la sua strada. La donna sarà convinta di poter gestire le cose con intelligenza e sensibilità. Guido, dal canto suo, accetterà la proposta e si presenterà a casa con il suo trolley. L’accoglienza sarà calorosa: Lollo si illuminerà di gioia, e anche Mariella faticherà a nascondere l’emozione nel rivedere l’ex compagno in un contesto così familiare. La notte trascorrerà tranquilla, con Guido che dormirà nella stanza del figlio. Ma al mattino la realtà tornerà a farsi sentire: il bambino avrà nuovamente bagnato il letto. Mariella sarà visibilmente abbattuta e, in un momento di dolcezza spontanea, Guido le sfiorerà la mano per consolarla. Un gesto semplice, ma carico di significato. Sarà forse questo il primo passo verso un nuovo inizio? Le emozioni saranno in movimento e, nella settimana a venire, potremmo assistere a una lenta ma possibile riscoperta dei sentimenti tra i due.

Le vicende degli altri protagonisti

Eugenio e Viola : il magistrato Nicotera dovrà affrontare un delicato intervento a Milano e Viola deciderà di accompagnarlo. Tuttavia, affrontare la notizia con Damiano non sarà per nulla facile e lo metterà in forte difficoltà.

: il magistrato Nicotera dovrà affrontare un delicato intervento a Milano e Viola deciderà di accompagnarlo. Tuttavia, affrontare la notizia con Damiano non sarà per nulla facile e lo metterà in forte difficoltà. Luca e Giulia : la salute di Luca sembrerà deteriorarsi visibilmente; Giulia deciderà di stargli vicino in modo incondizionato e prenderà una proposta importante che coinvolgerà anche Rosa, lasciandola in allarme per le incognite che potrebbe comportare.

: la salute di Luca sembrerà deteriorarsi visibilmente; Giulia deciderà di stargli vicino in modo incondizionato e prenderà una proposta importante che coinvolgerà anche Rosa, lasciandola in allarme per le incognite che potrebbe comportare. Michele e il caso Assane : Michele, sempre più coinvolto nelle indagini sulla scomparsa di Assane, inizierà a sospettare che le autorità stiano trascurando dettagli cruciali. Determinato a far luce sulla vicenda, si metterà sulle tracce della verità per capire se le rivelazioni di Agata abbiano un fondamento. Intanto, la sensitiva – brutalmente aggredita dagli uomini di Gennaro – lotterà tra la vita e la morte: riuscirà a sopravvivere?

: Michele, sempre più coinvolto nelle indagini sulla scomparsa di Assane, inizierà a sospettare che le autorità stiano trascurando dettagli cruciali. Determinato a far luce sulla vicenda, si metterà sulle tracce della verità per capire se le rivelazioni di Agata abbiano un fondamento. Intanto, la sensitiva – brutalmente aggredita dagli uomini di Gennaro – lotterà tra la vita e la morte: riuscirà a sopravvivere? Ornella e Viola : Ornella metterà sotto pressione Viola in un confronto sincero sui suoi sentimenti verso Eugenio: sarà il momento di fare chiarezza, e sarà una conversazione che non ammetterà repliche.

: Ornella metterà sotto pressione Viola in un confronto sincero sui suoi sentimenti verso Eugenio: sarà il momento di fare chiarezza, e sarà una conversazione che non ammetterà repliche. Roberto, Marina e il dominio dei Cantieri : Roberto e Marina continueranno a essere sempre più preoccupati per le manovre ambigue di Gennaro Gagliotti, diventato amministratore delegato: con le sue decisioni, sta mettendo tutto a rischio – e nessuno sembra in grado di contenerlo.

: Roberto e Marina continueranno a essere sempre più preoccupati per le manovre ambigue di Gennaro Gagliotti, diventato amministratore delegato: con le sue decisioni, sta mettendo tutto a rischio – e nessuno sembra in grado di contenerlo. Renato, Niko e Jimmy: Renato rimarrà divertito (e affascinato) dall’intelligenza artificiale creata da Niko con Jimmy. Sarà uno spasso vederlo alle prese con le nuove tecnologie, che tuttavia potrebbero riservare qualche sorpresa…

Insomma, sarà una settimana intensa, in cui tra diagnosi incerte, casi di cronaca nera, intrighi professionali e AI a gogo, ogni personaggio avrà il suo momento sotto i riflettori. Ricordiamo che Un Posto al Sole va in onda tutte le settimane da lunedì al venerdì su Rai3, a partire dalle 20:50. Nel 2026 festeggerà il trentesimo compleanno. Upas è infatti la soap opera italiana più longeva della televisione, in onda dal 21 ottobre 1996 su Rai 3, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20:50. Ambientata nella splendida cornice di Napoli, la serie ruota attorno alle vicende quotidiane degli inquilini di Palazzo Palladini, uno storico edificio affacciato sul mare di Posillipo. La soap intreccia storie di famiglia, amore, amicizia, giustizia, tradimenti e attualità, offrendo uno spaccato realistico (e spesso sorprendentemente profondo) della società italiana. Ogni personaggio è costruito con sfumature complesse e i temi trattati spaziano da problematiche sociali – come l’immigrazione, il bullismo, la malattia, la violenza domestica – a trame più leggere e romantiche. A rendere Un Posto al Sole unica è il suo mix tra dramma e commedia, ma anche la capacità di evolversi nel tempo: i personaggi crescono, cambiano, affrontano scelte difficili. Alcuni sono diventati vere e proprie icone, come Raffaele Giordano, Marina Giordano, Roberto Ferri, Guido Del Bue, e tanti altri che il pubblico ha visto invecchiare (e amare) sullo schermo. Pur essendo una soap, Un Posto al Sole ha spesso affrontato con coraggio tematiche complesse, anticipando perfino dibattiti pubblici: basti pensare alla rappresentazione delle famiglie arcobaleno, alle denunce contro la corruzione o all’attenzione verso i disturbi alimentari e la salute mentale.