Beautiful, spoiler dal 15 al 20 settembre: scandali, amori e segreti

La soap Beautiful torna con una settimana ricca di svolte sentimentali, tensioni familiari e drammi che si intrecciano. Tra nuove dichiarazioni d’amore, incertezze, salutari confronti e colpi di scena, i protagonisti della famiglia Forrester non avranno un momento di tregua. Hope si troverà di fronte a una decisione importante, RJ e Luna vivranno momenti che da tempo aspettavano, mentre altri dovranno gestire il peso di segreti e sospetti. Eric, intanto, potrebbe cambiare tutto con una notizia tanto attesa. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva la trama nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 tra il 15 e il 21 settembre.

Hope, Thomas, RJ, Luna: amore, esitazioni e gelosie

La settimana inizia con Hope che mostrerà sentimenti contrastanti nei confronti di Thomas: da un lato crederà in lui e apprezzerà il suo cambiamento, dall’altro non si sentirà ancora pronta per il matrimonio. L’anello che Thomas le ha donato resterà al collo, simbolo di un’attesa carica di speranza ma anche di dubbi. Nel frattempo RJ e Luna si avvicineranno senza più trattenersi. RJ ha affittato una casa sulla spiaggia per dare magica all’occasione e Luna si aprirà, confessando la propria voglia di lasciarsi andare con lui. Intanto Zende, incuriosito e forse mosso da invidia, scoprirà la nuova casa di RJ (grazie a Charlie) e, con una scusa artistica – i bozzetti – irromperà nel momento romantico tra i due. La passione tra Thomas e Hope sboccerà con forza: Thomas la inviterà a togliere l’anello da collana e mettere al dito, desiderando formalizzare l’impegno, ma Hope chiederà tempo. Vorrà essere certa che questo passo sarà quello giusto, non solo per i sentimenti ma per tutto ciò che il passato porta con sé. Uno dei fili narrativi più scottanti riguarda Luna e la notte che dormirà (letteralmente) sotto una coltre di mistero. Dopo la festa a casa di Eric, la ragazza apparirà stanca, disorientata e perderà i sensi. Potrebbe aver ingerito qualcosa che non ricordava o che fosse sotto l’influenza di qualche sostanza. Le famose “mentine” (mentine? pillole?) della madre Poppy entreranno improvvisamente nella scena con un peso enorme: Luna, sbigottita, scoprirà che anche sua madre possiede queste mentine nelle sue borse. Quel gesto – consumare qualcosa di sconosciuto, bevendo, magari, acqua contaminata – la porterà a uno stato di shock e a rendersi conto che probabilmente è stata drogata senza saperlo. Zende, ignaro della gravità del fatto, noterà il cambiamento in Luna, la troverà agitata. Quando troverà un orecchino caduto, lo metterà da parte, presagendo che qualcosa non quadra. Poppy tenterà di minimizzare ma la verità che Luna scoprirà è già lì, in piccoli frammenti: “mentine”, svenimenti, vuoti di memoria. Il segreto sarà custodito? O esploderà trascinando con sé le conseguenze per tutti, specialmente per la famiglia forrester? Intanto, Eric Forrester, dopo un periodo di malattia e preoccupazione, riceverà buone notizie mediche: i controlli confermeranno il suo miglioramento, i parametri vitali saranno sotto controllo. Questa situazione farà da volano per un momento molto importante: Eric desidererà celebrare il recupero con una festa. Una festa che non sarà solo festeggiamento, in quanto durante l’evento vorrà ribadire l’importanza della famiglia, del sostegno reciproco e degli affetti veri. Katie, Donna, RJ: tutti verranno coinvolti in questo momento di ritrovo. Brooke sarà sempre più preoccupata: temerà che Hope, a causa delle ferite del passato (in particolare dal divorzio con Liam), non possa riuscire a dare completamente fiducia a Thomas o possa rischiare di tornare sui suoi passi. Ridge, invece, rimarrà ottimista e insisterà che stavolta l’amore vincerà qualsiasi incertezza. Steffy e Finn osserveranno da lontano con apprensione: al momento, non è dato sapere ome si comporteranno. Nel frattempo, Finn mostrerà comprensione per le esitazioni di Hope, mentre Steffy apparirà più scettica. Porteranno tensione alla relazione, ma anche conflitti che probabilmente sfoceranno in dialoghi duri e confronti emotivi.