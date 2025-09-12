Grande Fratello: chi sarà la nuova opinionista?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arriva la prima anticipazione sulla prossima edizione del Grande Fratello guidato da Simona Ventura. A diffondere l’indiscrezione è stato Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories, dove ha rivelato il nome della nuova opinionista. Se la notizia dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una scelta capace di segnare un cambiamento importante per il reality: il ruolo di opinionista, infatti, sarebbe affidato a una giornalista di grande esperienza e credibilità, pronta a portare nello studio una prospettiva più autorevole rispetto al passato.

Grande Fratello, indiscrezioni sull’opinionista

Potrebbe essere Alessandra Viero la novità più sorprendente della prossima edizione del Grande Fratello. Vicentina, classe 1981, la giornalista ha costruito nel tempo una carriera solida, passando dalle prime esperienze nelle redazioni locali fino ad approdare nei palinsesti nazionali. Conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il suo lavoro all’interno dell’informazione Mediaset, Viero si è distinta per rigore professionale e capacità comunicativa, diventando un volto familiare per il pubblico televisivo. La sua candidatura come opinionista rappresenterebbe un cambio di passo importante per il reality: non più solo volti dello spettacolo o figure legate al gossip, ma una giornalista di esperienza chiamata a commentare le dinamiche della casa più spiata d’Italia. La svolta nella carriera di Alessandra Viero arriva con l’approdo a Mediaset. Dopo le prime esperienze locali, nel 2008 entra a far parte della redazione del TG4, dove si cimenta sia come inviata sia nella lettura delle notizie d’agenzia. Un trampolino che le apre la strada verso TGcom24, canale all-news con cui inizia a collaborare stabilmente. A partire dal 2011 diventa uno dei volti di punta della testata: al timone di programmi di approfondimento e della rassegna stampa, consolida passo dopo passo la propria immagine di giornalista affidabile e riconosciuta dal pubblico televisivo. Questa fase segna per lei un vero salto di qualità, trasformandola in una delle firme più apprezzate dell’informazione del gruppo Mediaset. Se le esperienze nei telegiornali hanno rappresentato l’inizio di un percorso solido, è con Quarto Grado che Alessandra Viero si è fatta conoscere davvero dal grande pubblico. Al fianco di Gianluigi Nuzzi, la giornalista è diventata un volto centrale del programma di Rete 4, che da anni affronta i casi di cronaca nera più seguiti dal Paese. La conduzione del format le ha permesso di mostrare non solo professionalità e rigore, ma anche la capacità di raccontare storie complesse con chiarezza e sensibilità. È proprio grazie a questa esperienza che il suo nome oggi gode di un forte riconoscimento e di un alto livello di credibilità televisiva, qualità che la renderebbero una scelta di rilievo come opinionista del Grande Fratello.



