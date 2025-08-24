Beautiful, domenica 24 agosto: anticipazioni sulla trama

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la pausa estiva caratterizzata dalla trasmissione delle repliche, Beautiful torna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 con episodi completamente inediti. A partire da oggi, domenica 24 agosto, la celebre soap opera dedicata alle vicende della famiglia Forrester riprende il suo corso. Ma quali colpi di scena ci riserverà la puntata di oggi? Scopriamolo subito.

Beautiful, al via i nuovi episodi dal 24 agosto

Dopo la puntata trasmessa il 2 agosto, Beautiful ha continuato ad andare in onda nel daytime di Canale 5, ma solo con le repliche degli episodi più recenti. Una scelta voluta dai vertici Mediaset per non lasciare soli i fan della soap: da un lato si è così mantenuta viva la memoria sugli ultimi avvenimenti, in particolare sulla delicata vicenda della malattia di Eric, dall’altro si è potuto conservare il materiale inedito per un momento più favorevole in termini di pubblico. Ora, sia per chi ha seguito le repliche, sia per chi ha trascorso le ferie lontano dalla tv, è arrivato il momento di rituffarsi nella storia dei Forrester esattamente da dove ci eravamo fermati lo scorso 2 agosto. Nell’ultima puntata inedita, trasmessa sabato 2 agosto, R.J. si era recato in ospedale per far visita al nonno Eric, ricevendo finalmente buone notizie. L’infermiera aveva infatti comunicato al dottor Finnegan che le condizioni di salute del patriarca dei Forrester mostravano un netto miglioramento, suscitando sollievo in tutta la famiglia. Parallelamente, Zende aveva escogitato uno stratagemma per invitare Luna a cena, dando così il via a una situazione destinata a creare nuovi intrecci e tensioni. Accanto alla delicata situazione di Eric Forrester, un’altra storyline rimasta in sospeso riguarda il rapporto tra Hope e Thomas. La loro vicinanza aveva destato non poche preoccupazioni in Brooke, Ridge e Steffy, timorosi che questa relazione potesse trasformarsi in una nuova ossessione per il giovane Forrester. A complicare ulteriormente le cose, erano arrivate le accuse di Xander, che aveva sollevato il sospetto di un coinvolgimento di Thomas nella morte di Emma. Secondo tale ricostruzione, sarebbe stato proprio il figlio di Ridge a provocare l’incidente per impedire che la verità sulla figlia venisse rivelata a Hope. Come riportato da SuperguidaTV, la ripresa della soap dopo la pausa estiva si concentrerà proprio su Thomas, deciso a convincere Hope della sincerità dei suoi sentimenti e della sua estraneità ai fatti che hanno portato alla tragedia di Emma. Hope, dal canto suo, sceglierà di credere alla sua innocenza, aprendo così la strada a nuovi sviluppi nella loro relazione. Intanto, anche la coppia formata da Luna e R.J. promette colpi di scena nelle prossime puntate: non resta che attendere per scoprire quali sorprese riserveranno. Beautiful va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì alla domenica, alle ore 13:45 su Canale 5, subito dopo il consueto appuntamento con L’Arca di Noè la domenica e Forum nei giorni feriali. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle vicende della famiglia Forrester. Continuate a seguirci per restare aggiornati!

