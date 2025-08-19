Temptation Island: matrimonio imminente per Sonia e Alessio?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia continua a far parlare anche dopo la fine di Temptation Island. La coppia, tra le più discusse dell’ultima edizione, ha regalato fin da subito momenti imprevedibili. Nonostante la permanenza ridotta nel programma – a causa del falò immediato richiesto da Sonia poche ore dopo l’ingresso nel villaggio – i due hanno saputo tenere alta l’attenzione. Alessio non si era presentato al primo confronto, scelta che gli era costata l’eliminazione dal reality, mentre Sonia ha deciso di restare per qualche giorno tra le fidanzate, offrendo sostegno e consigli alle altre ragazze. La tensione tra i due è proseguita: al secondo falò, voluto da Alessio, è stata Sonia a non presentarsi; al terzo incontro, invece, la decisione comune è stata quella di uscire separati. Soltanto al quarto e ultimo confronto, ancora una volta richiesto da Loparco, è arrivata la svolta: i due hanno infine lasciato insieme il programma. Adesso, i rumor parlano di un legame sempre più solido e, secondo indiscrezioni, Alessio starebbe pensando a una proposta di matrimonio.

Fiori d’arancio in arrivo per la coppia di Temptation Island?

Dopo la loro uscita come coppia da Temptation Island, Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati avvistati più volte insieme, attirando l’attenzione dei fan che non hanno perso occasione per fermarli e scattare qualche foto ricordo. Il settimanale Oggi ha tuttavia riportato indiscrezioni sorprendenti: sembra infatti che i due abbiano deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati e che persino la targa all’ingresso del loro studio legale sia stata rimossa. Sempre secondo le voci di corridoio, Sonia e Alessio avrebbero maturato questa decisione ancor prima di approdare nel programma condotto da Filippo Bisciglia. A spingerli verso questa scelta sarebbe stato il forte interesse per il mondo dello spettacolo, motivo per cui avrebbero deciso di mettersi in gioco nel celebre “viaggio nei sentimenti”. Ultimamente, il papà e la mamma di Alessio, Pietro e Rosa, hanno espresso forte premura nei confronti del figlio. I due hanno fatto sapere: “Sei sparito da 7 mesi, facci sapere che stai bene. Non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”. A rendere il tutto ancora più intrigante ci ha pensato una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto indiscrezioni inedite proprio sul futuro della coppia. La Marzano ha postato il seguente messaggio sui social che lascia spazio a davvero poche interpretazioni: “Te la do io una notiziona su di loro, lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare!“. Al momento, dunque, non ci sono certezze né conferme ufficiali, ma il chiacchiericcio attorno ad Alessio Loparco e Sonia Mattalia sembra destinato a non spegnersi. Tra indiscrezioni, segnalazioni e avvistamenti, la coppia continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, che sui social non smette di commentare e chiedersi quale sarà il prossimo passo. Che si tratti di un matrimonio imminente o semplicemente di nuove scelte personali e professionali, una cosa è chiara: i due non hanno alcuna intenzione di uscire dai riflettori, e la loro storia continuerà a far discutere ancora a lungo.

