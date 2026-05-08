Racconto di una notte sbarca nel daytime di Canale 5: ecco da quando

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Racconto di una notte ha debuttato nelle scorse settimane sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Canfeza e Mahir non stanno ottenendo risultati brillanti, tanto da portare i piani alti di Mediaset a prendere una decisione. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende che la dizi turca sbarcherà nel daytime pomeridiano di Canale 5. Da lunedì 18 maggio, Racconto di una notte prenderà il posto de La forza di una donna, che andrà in onda con l’ultima puntata domenica 17 maggio. Mahiar e Canfeza sono pronti a stupire il pubblico italiano in uno slot del palinsesto dove ha ottenuto grandissimo successo Bahar, la cui storia si concluderà il 22 maggio in prima serata con un appuntamento speciale.

Racconto di una notte sbarca nel daytime di Canale 5 dal 18 maggio

Le vicende di Mahiar e Canfeza debutteranno il 18 maggio nel daytime pomeridiano di Canale 5. Nel frattempo, resta confermato l’appuntamento di Racconto di una notte in programma domenica 10 maggio. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Afet dirà a Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Dopo aver sorpreso Mahir con Canfeza in abito da sposa, Mustafa perderà il lume della ragione, tanto da venire calmato con difficoltà da sua sorella. Infine Ferman sarà seccato per il fatto che Mahir si sia aggiudicato la mansarda: una stanza che a lui, a Gulizar e a Kemal è sempre stata preclusa.