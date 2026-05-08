La forza di una donna cambia programmazione: doccia gelata per i fans

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La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Nonostante questo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di effettuare un cambio di programmazione che siamo sicuri non farà felici i fans della serie tv. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, La forza di una donna non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5. Difatti, l’ultima puntata è prevista domenica 17 maggio. Al suo posto, Mediaset ha deciso di puntare su Racconto di una notte, la serie tv turca che narra la storia tra Mahir e Canfeza.

La forza di una donna chiude nel daytime pomeridiano

Le vicende di Bahar concluderanno la loro messa in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 la prossima domenica 17 maggio. La forza di una donna sbarcherà poi in prima serata venerdì 22 maggio con un appuntamento speciale dove il pubblico assisterà agli ultimissimi tre episodi. La serie tv si è rivelata col tempo un grande successo delle reti Mediaset. Le puntate ambientate in un quartiere povero della Turchia hanno totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori, superando di gran lunga la concorrenza di Rai 1 dove va in onda Il Paradiso delle signore, che concluderà la sua decima stagione venerdì 22 maggio.