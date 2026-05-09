Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 9 maggio

Redazione9 Maggio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 9 maggio

RAI1

21.30  Milleunacover Sanremo

RAI2

21.20 The Rookie 

RAI3

21.30 Sapiens, un solo pianeta 

RETE4

21.35 Bomber

CANALE5

21.30 Amici di Maria

ITALIA1

21.23 Kung Fu Panda 3

TV8

20.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Skiptrace – Missione Honk Kong

CIELO

21.20 Kickboxer: Il nuovo guerriero

27

21.14 Proposta indecente

34

21.00 La soldatessa alle grandi manovre

Redazione9 Maggio 2026