Beautiful, anticipazioni 9 aprile 2025: Donna preoccupata per Eric, R.J. si sfoga con Luna

Beautiful tiene compagnia ai telespettatori tutti i giorni su Canale 5, quando? Da lunedì a sabato alle 13.45, la domenica invece va in onda alle 14. Tantissime sono le persone che quotidianamente seguono la soap opera americana, curiose di scoprirà cosa accadrà ai protagonisti.

In molti si chiedono cosa succederà nell’episodio di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 9 aprile 2025. Sono state rese note alcune anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Stando agli spoiler il momento del confronto in passerella tra Eric e Ridge è sempre più vicino e la sfida si farà sempre più intensa.

Beautiful, anticipazioni 9 aprile 2025: Eric molto malato, Poppy turba Luna

Novità e colpi di scena non mancheranno nell’episodio di domani e cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Stando alle anticipazioni le condizioni di salute di Eric non saranno affatto buone, lui vuole a tutti i costi portare a termine la sfida con il figlio ma è molto malato, Donna infatti apparirà sempre più preoccupata.

Il fatto di dover nascondere a tutti la verità sulla malattia del nonno farà soffrire non poco R.J., nella puntata di Beautiful di mercoledì 9 aprile 2025 infatti deciderà di sfogarsi ancora una volta con Luna. Le anticipazioni fanno sapere che la ragazza apparirà turbata dopo una telefonata con la madre Poppy. Il motivo? La donna le dirà di non essere affatto felice della sua presenza alla Forrester Creations, infatti le chiederà di andare via.