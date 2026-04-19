Chi è Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe: età, carriera e come è nato il loro amore

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La scomparsa di Sandro Giacobbe, avvenuta il 5 dicembre 2025, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della musica italiana e nella vita di chi gli è stato accanto fino all’ultimo istante. Tra queste persone c’è Marina Peroni, la donna che ha condiviso con lui oltre quindici anni di vita, di musica e di amore, diventando sua moglie nel 2022.

La loro relazione, segnata da una grande differenza d’età e da un legame nato quasi per caso, è diventata una delle storie più solide e sincere del panorama artistico italiano. Chi è davvero Marina Peroni? Come è iniziata la loro storia? E cosa ha reso così forte il rapporto con Sandro Giacobbe? Scopriamolo insieme.

Chi è Marina Peroni: età, origini e il primo incontro con Sandro Giacobbe

Marina Peroni è nata nel 1976 e oggi ha 49 anni. Prima di diventare la moglie di Sandro Giacobbe, era conosciuta soprattutto nell’ambiente musicale come corista. È proprio in questo contesto che la sua vita cambia direzione: Giacobbe la sceglie per affiancarlo nei concerti, dando inizio a un sodalizio artistico che, con il tempo, si trasforma in qualcosa di molto più profondo.

Il loro primo incontro è stato raccontato più volte dalla stessa Marina, che non ha mai nascosto quanto fosse stata colpita dalla spontaneità del cantautore. All’inizio, però, non tutto fu semplice. Quando Sandro tentò di baciarla quasi subito, lei lo frenò con decisione, ricordandogli che quello era un rapporto di lavoro e che non aveva alcuna intenzione di confondere i piani. Eppure, proprio quella sincerità un po’ irruenta fu il primo segnale di un sentimento destinato a crescere.

Marina ha sempre respinto le critiche legate alla differenza d’età – ben 26 anni – spiegando che la musica li aveva uniti molto prima che nascesse l’amore. «Dicevano che volessi i suoi soldi o che volessi sfruttarlo per cantare, ma io ho sempre cantato e realizzato il mio sogno», aveva raccontato in un’intervista, sottolineando quanto fosse stata ingiusta quella narrazione.

Una storia d’amore nata sul palco e cresciuta lontano dai riflettori

Il rapporto tra Marina e Sandro prende forma lentamente, durante i viaggi, le prove, le tournée. È proprio in Canada, durante una trasferta di lavoro, che Marina si rende conto di essersi innamorata. «A un certo punto gli ho detto: “E adesso che fai, non mi baci?”», aveva raccontato sorridendo. Da quel momento, la loro relazione diventa sempre più solida, tanto da superare anche le iniziali resistenze della famiglia di lui.

Giacobbe aveva due figli, Andrea e Alessandro, nati da una precedente relazione. Marina è riuscita a conquistare la loro fiducia con discrezione e affetto, dimostrando di non avere alcun secondo fine. «L’hanno accolta subito perché ha saputo farsi voler bene», aveva detto Sandro, orgoglioso del rapporto che si era creato.

Nel 2022, dopo anni di vita insieme, decidono di sposarsi. Una cerimonia semplice, intima, che suggella un amore che aveva già superato prove difficili. Negli ultimi anni, infatti, Sandro aveva affrontato una dura battaglia contro due tumori, e Marina era rimasta al suo fianco senza mai allontanarsi.

Marina Peroni oggi: il ricordo di Sandro Giacobbe e un amore che non finisce

Dopo la morte del cantautore, Marina ha continuato a ricordarlo con parole piene di gratitudine e affetto. Per lei, Sandro non era solo un compagno, ma un maestro di vita. «Da uno come lui si impara tutto», aveva detto, spiegando come il loro legame fosse fatto di quotidianità, di piccoli gesti, di un modo di affrontare la vita che l’aveva cambiata profondamente.

La loro storia è stata spesso raccontata come un esempio di amore maturo, capace di superare pregiudizi, malattie e momenti difficili. Marina non è mai stata la madre dei figli di Sandro, ma è diventata parte della loro famiglia grazie alla sua presenza discreta e alla sua dedizione.

Oggi, il suo nome è legato indissolubilmente a quello di Sandro Giacobbe, non solo per la musica condivisa, ma per una relazione che ha saputo resistere al tempo e alle avversità. Una storia che continua a emozionare chi ha seguito il percorso del cantautore e che restituisce l’immagine di una donna forte, innamorata e profondamente grata per ciò che ha vissuto.