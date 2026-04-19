Manfredonia, la segnalazione: “La Riviera Sud una discarica a cielo aperto”

Alla cortese attenzione della Redazione,

scrivo per segnalare una situazione di grave degrado ambientale riscontrata in data odierna, domenica 19 aprile, lungo il litorale sud di Manfredonia.

Durante una passeggiata nei tratti di spiaggia libera compresi tra la zona nota come “Sciale degli Zingari”, il Camping Lido Salpi e lo Scalo dei Saraceni, mi sono imbattuto in una distesa infinita di rifiuti di ogni genere: contenitori plastici voluminosi, taniche, reti, polistirolo e detriti di varia natura che rendono la costa una vera e propria discarica.

È inaccettabile che un tratto di costa così importante versi in queste condizioni, a maggior ragione con l’avvicinarsi della stagione turistica.