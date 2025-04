Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2025: Finn consola Hope e la mette in guardia su Thomas

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’episodio di Beautiful che andrà in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, Hope si recherà a casa di Finn per riportargli un giocattolo dimenticato da Kelly a casa sua.

La soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 tutti i giorni, da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Gli spoiler rivelano che la figlia di Brooke e il dottore avranno un confronto in merito ai loro problemi coniugali, lui ammetterà di essere molto triste per la partenza di Steffy e dei bambini ma farà di tutto per farli tornare presto a casa.

Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2025: Hope soffre per la rottura con Liam

Anche la Logan è molto provata, al marito di Steffy confesserà che soffre ancora molto per la fine del suo matrimonio con Liam. Da quando l’ex marito le ha chiaramente detto di non voler concedere un’altra possibilità al loro amore Hope ha ricominciato a frequentare Thomas, al quale ha però più volte ribadito di non volere una relazione stabile al momento.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi, martedì 8 aprile 2025, Finn proverà a rassicurare Hope e subito dopo la metterà in guardia dallo stilista. Lui, infatti, pensa che Thomas non sia l’uomo adatto a lei.