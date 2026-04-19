Chi è Enrico Monti, marito di Sabrina Salerno: età, carriera e il rapporto con il figlio Luca Maria

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La vita privata di Sabrina Salerno è sempre stata avvolta da un’aura di fascino e riservatezza, nonostante la sua popolarità internazionale.

Dietro l’immagine della showgirl esplosiva e dell’icona degli anni ’80, c’è una donna profondamente legata alla famiglia e, soprattutto, a un amore che dura da oltre trent’anni: quello con Enrico Monti, imprenditore trevigiano e padre del suo unico figlio, Luca Maria.

La loro storia è fatta di incontri inattesi, scelte coraggiose e un legame che ha resistito al tempo e alla notorietà. Ma chi è davvero Enrico Monti? Qual è il suo percorso professionale? E come si intreccia la sua figura con quella di Sabrina, che negli ultimi anni ha ritrovato anche il rapporto con la sorella Emanuela? Scopriamolo insieme.

Chi è Enrico Monti: età, carriera e l’azienda tessile di famiglia

Classe 1968, Enrico Monti è un imprenditore affermato nel settore tessile. Gestisce l’azienda di famiglia, nata come realtà specializzata nella produzione di camicie su misura e oggi evoluta in un marchio riconosciuto per la qualità dei tessuti e la cura sartoriale. Nel 2014 la sua impresa è stata inserita tra le eccellenze italiane del settore, un riconoscimento che conferma la solidità del brand e la capacità di innovare pur mantenendo una forte tradizione artigianale.

Monti ha costruito la sua carriera lontano dai riflettori, preferendo un profilo discreto e concentrato sul lavoro. Le sue collezioni, prodotte due volte l’anno, si distinguono per l’attenzione ai materiali e per una filosofia che unisce eleganza e funzionalità. Un mondo completamente diverso da quello dello spettacolo, e forse proprio per questo capace di offrire a Sabrina un equilibrio che lei stessa ha definito fondamentale.

Il loro primo incontro avvenne in sala d’incisione, un luogo che apparteneva più alla vita artistica di Sabrina che a quella di Enrico. Lui, all’epoca, gestiva uno studio molto noto in Europa. Lei era già un volto amatissimo della musica e della televisione. Entrambi erano impegnati sentimentalmente, ma quell’incontro lasciò un segno profondo. Sabrina lo ha raccontato con semplicità: “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione… e lì sono rimasta”.

Una storia d’amore lunga trent’anni: matrimonio, gelosia e la nascita di Luca Maria

La relazione tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti inizia nel 1994, in un momento in cui nessuno avrebbe immaginato che potesse trasformarsi in una storia così solida. La stessa Sabrina ha ammesso che gli amici non avrebbero scommesso nulla su di loro. Eppure, un anno dopo il primo incontro, i due si ritrovarono e da quel momento non si sono più lasciati.

Nel 2004 nasce Luca Maria, il loro unico figlio, che Sabrina ha sempre descritto come la sua luce. Due anni dopo, nel 2006, la coppia decide di sposarsi, coronando un percorso costruito con pazienza e complicità. Vivono in una villa a Treviso, lontani dalla mondanità, scegliendo una quotidianità semplice e protetta.

Enrico Monti ha parlato più volte del rapporto con Sabrina, affrontando anche il tema della gelosia, inevitabile quando si è sposati con una delle donne più desiderate d’Italia. Con ironia e maturità ha dichiarato: “Se dicessi che non sono geloso sarebbe una cavolata, ma non posso fare scenate. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei. Cosa faccio, uccido tutti?”. Un modo diretto per raccontare un sentimento che non ha mai incrinato la fiducia tra loro.

Il figlio Luca Maria, oggi adulto, ha raccontato a Verissimo quanto il legame con i genitori sia stato fondamentale nella sua crescita. Ha ammesso di aver sentito il peso di essere figlio di un’icona, ma anche di aver trovato in Sabrina ed Enrico due punti di riferimento solidi. “È la sola persona che riesce a farmi parlare davvero”, ha detto riferendosi alla madre.

Famiglia, rinascite e il rapporto ritrovato con la sorella Emanuela

Negli ultimi anni, Sabrina Salerno ha scelto di condividere anche un’altra parte della sua vita: il rapporto ritrovato con la sorella Emanuela Introcci, figlia dello stesso padre. Una storia complessa, segnata da silenzi e distanze, che ha trovato una svolta grazie al coraggio di Emanuela, la quale decise di contattare Sabrina dopo aver ascoltato un’intervista in cui la showgirl parlava della loro famiglia.

Quel messaggio ha aperto una porta che Sabrina credeva chiusa per sempre. Le due sorelle si sono incontrate, hanno parlato, hanno ricostruito un legame che oggi è diventato fortissimo. Sabrina ha definito quel momento “una vittoria”, un tassello che le ha permesso di recuperare una parte di sé che temeva perduta.

Il rapporto con Enrico e con il figlio Luca, unito alla presenza ritrovata della sorella, ha contribuito a creare per Sabrina un equilibrio affettivo che lei stessa ha definito salvifico. In più occasioni ha raccontato di aver attraversato momenti bui, superati grazie all’amore della sua famiglia: “Mi sono aggrappata a loro”, ha detto con sincerità.