Serie D, live la 32a giornata!
32a giornata 19.04.2026 h 15.00
Heraclea-Barletta 0-0
Acerrana-Pompei 0-0
Nola-Ferrandina 0-0
Virtus Francavilla-Francavilla in S. 0-0
Nardò-Manfredonia 0-0
Fasano-Martina 0-0
Gravina-Paganese 0-0
Afragolese-Real Normanna 0-0
Fidelis Andria-Sarnese 0-0
Classifica
Barletta 65
Martina 60
Fasano 57
Paganese 56
Nardò 50
Afragolese 49
V. Francavilla 48
Gravina 47
F. Andria 45
Real Normanna 40
Manfredonia 40
Sarnese 40
Nola 38
Francavilla S. 37
Heraclea 36
Ferrandina 27
Pompei 26
Acerrana 15
33a giornata 26.04.2026 h 15.00
Real Normanna-Fasano
Manfredonia-Fidelis Andria
Paganese-Nola
Sarnese-Francavilla in S.
Afragolese-Gravina
Martina-Heraclea
Ferrandina-Nardò
Barletta-Acerrana
Pompei-Virtus Francavilla