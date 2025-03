Beautiful anticipazioni americane: Hope e Brooke quasi alle mani, scontro choc!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma attualmente in America e tra un anno su Canale 5. Le anticipazioni americane della soap opera raccontano che Hope verrà licenziata dalla casa di moda. Steffy non avrà nessuna pietà per lei, andando persino contro l’accordo stipulato con Eric, Ridge e Carter. In questo modo, Hope scoprirà di non potersi fidare di Carter e per questo lo allontanerà delusa. L’avvocato si ritroverà messo alla porta e inizierà a sospettare che Hope l’abbia usato solo per un suo tornaconto. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Hope disperata si scaglierà contro Brooke che invece di difenderla dalle accuse mosse dai Forrester ha permesso a Steffy di licenziarla dalla casa di moda. La Logan senior cercherà di difendersi dalle accuse della figlia, ribadendo di essere molto delusa da lei.

Beautiful anticipazioni: Hope fuori controllo con Brooke

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Brooke accuserà Hope di non essersi comportata bene con Liam, Douglas, Thomas e Carter ma di aver piazzato un colpo squallido per prendersi il controllo della casa di moda. Uno scontro che farà preoccupare Katie. Hope apparirà davvero fuori controllo, tanto da accusare sua madre di averle dato il suo cognome perché incapace di affrontare il peso dei suoi errori. La donna si definirà il più grande errore di Brooke. Quest’ultima sentite le parole inviterà sua figlia ad abbandonare immediatamente la sua abitazione. Sarà in questo frangente che Hope sembrerà voler schiaffeggiare Brooke se l’intervento di Katie non impedisse la nascita di una rissa. Insomma, momenti difficili in casa Logan.