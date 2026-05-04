Beautiful, anticipazioni 4 maggio 2026: Katie lancia dure accuse a Poppy, Luna la difende

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Katie ha già mostrato qualche perplessità nei confronti di Poppy nei precedenti episodi. Pensa che Bill abbia accolto lei e Luna nella sua vita troppo velocemente e teme che il figlio possa risentirne. La Logan pensa che la donna sia coinvolta negli omicidi di Hollis e Tom, infatti la accuserà.

Anticipazioni Beautiful 4 maggio 2026: Poppy nega le accuse di Katie, Luna la difende

Katie non pensa che sia una coincidenza il fatto che i due uomini siano morti nello stesso modo, lei è convinta che Poppy stia nascondendo qualcosa che riguarda Tom e il passato con lo Spencer.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Poppy negherà le accuse dell’ex moglie di Bill, poco dopo arriverà Luna e difenderà la madre. Lei è certa che la donna non sia capace di fare del male a qualcuno.