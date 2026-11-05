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La squadra Paralimpica dell’Asd Disabili Delfino Manfredonia ringrazia la Gradinata Est

Domenica scorsa il Manfredonia ha vinto senza la presenza dei tifosi, senza l’apporto, in particolare della Gradinata Est, ormai conosciuta dalle tifoserie di tutta Italia come tempio della sportività.

Ma c’è un altro Manfredonia che è sceso in campo e ha avuto bisogno degli ultras sipontini: la squadra Paralimpica dell’A.S.D per Disabili Delfino, che gioca con la divisa del Manfredonia Calcio e che, proprio grazie al sostegno della Gradinata Est ha affrontato la trasferta e un importante Test Match per determinare la categoria di partecipazione al Campionato Regionale Paralimpico indetto dalla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Una vittoria morale e anche una vittoria del cuore, quindi, dei sentimenti di rispetto e di sportività dettati dalla precisa volontà manifestata dalla Gradinata Est Manfredonia di essere per il Campionato Regionale Paralimpico 2026/2027 al fianco dei ragazzi della Delfino, a dimostrazione che ci sono gesti e comportamenti positivi, che nulla hanno a che fare con la triste realtà di provvedimenti che terranno lontani dagli stadi e dalle competizioni sportive tanti ragazzi del gruppo.

La Gradinata Est Manfredonia non è quello che si è voluto far apparire. La Gradinata Est è impegno, è volontariato, è soccorso e rispetto, è Amore fraterno, è difesa dei diritti, è giustizia sociale. La Gradinata Est è casa nostra e i valori che esprime sono anche i nostri valori.

Pertanto, non possiamo che dire grazie a questi carissimi nostri amici per i gesti di autentica generosità e di partecipazione, auspicando al più presto di rivedere piena di vita quella stessa Gradinata Est del Miramare, dove i cori e i rituali di Amore verso la squadra, sono gesti e rituali d’Amore verso la Città e la sua gente.

Nel ringraziare la Gradinata Est Manfredonia in tutte le sue componenti, teniamo ad esprimere un altro autentico grazie, per il sostegno ricevuto, ai due panifici Mamma Gaetana e San Pio di Manfredonia e ai carissimi amici Carlo Zerulo e Michele Paglione.

Manfredonia, 5.11.2026

I Responsabili Tecnici

Alessandro Carnevale e Raffaele Mansueto

Il Presidente – Vincenzo Di Staso