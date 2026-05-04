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Aeroporti di Puglia, numeri in crescita. Bene anche Foggia

Il sistema aeroportuale pugliese ha chiuso i primi quattro mesi del 2026 con una crescita del traffico passeggeri, confermando il trend positivo avviato dall’inizio dell’anno e il rafforzamento del ruolo degli scali regionali nel panorama nazionale e internazionale.

Tra gennaio e aprile gli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato complessivamente 3.153.772 passeggeri tra arrivi e partenze, in aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In forte crescita anche il traffico internazionale, che ha raggiunto 1.362.038 passeggeri con un incremento del 19,5% su base annua. Nel solo mese di aprile il sistema aeroportuale ha movimentato 1.096.615 passeggeri, in crescita dell’11,3% rispetto ad aprile 2025. Lo scalo di Brindisi ha segnato la performance più significativa, con un aumento del 14,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Positivo anche il segmento internazionale mensile, che si è attestato a 102.800 passeggeri, con un incremento del 29,5% rispetto ad aprile 2025. Su base quadrimestrale, Brindisi ha registrato 175.685 passeggeri internazionali, pari a un +21,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La crescita evidenziata nei primi quattro mesi del 2026 conferma una domanda di mobilità in espansione e un progressivo ampliamento dell’offerta di collegamenti, in grado di sostenere lo sviluppo del traffico sia leisure sia business.