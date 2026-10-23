Maltempo, rinviata la sagra del pancotto e vino a Foggia

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RINVIATA LA SAGRA DEL PANCOTTO E VINO PER LE CONDIZIONI METEO AVVERSE

Si comunica che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per la serata di sabato 24, la Sagra del Pancotto e Vino — originariamente in programma per sabato 24 e domenica 25 — è stata rinviata.

La manifestazione si svolgerà regolarmente sabato 7 e domenica 8 novembre, mantenendo inalterati il programma e le attività previste.