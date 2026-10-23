Viola come il mare 3, quando va in onda su Canale 5: cast, trama e anticipazioni della nuova stagione

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Viola come il mare 3 si prepara a riportare su Canale 5 una delle fiction più amate degli ultimi anni. Dopo una lunga attesa, rinvii produttivi e il clamoroso addio di Can Yaman, la serie torna con nuovi episodi e importanti novità che promettono di cambiare gli equilibri della storia. Al centro della narrazione ci sarà ancora Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, alle prese con nuove indagini, questioni familiari irrisolte e una situazione personale sempre più complessa.

Tra le principali novità spicca l’ingresso di Rodrigo Guirao Diaz, chiamato a raccogliere un’eredità particolarmente importante dopo l’uscita di scena del personaggio che aveva conquistato il pubblico nelle prime due stagioni. Intanto emergono le prime anticipazioni sulla trama e sul destino della protagonista. Quando andrà in onda Viola come il mare 3? Chi sono i nuovi protagonisti? E cosa accadrà dopo gli eventi che hanno chiuso la seconda stagione?

Viola come il mare 3, quando va in onda su Canale 5

L’attesa per Viola come il mare 3 è ormai agli sgoccioli. La fiction Mediaset ha completato le riprese tra Palermo e Mondello e si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 dopo un percorso produttivo particolarmente complesso.

Negli ultimi mesi il progetto ha dovuto affrontare diversi cambiamenti, a partire dal rinvio delle riprese che ha consentito a Francesca Chillemi di dedicarsi alla maternità. Successivamente la produzione ha rimodellato la storia introducendo nuovi personaggi e nuove dinamiche narrative.

Al momento Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale per la messa in onda. Tuttavia la serie è tra i titoli di punta della prossima stagione e dovrebbe occupare uno degli spazi più prestigiosi del prime time della rete.

L’interesse del pubblico resta molto alto, soprattutto dopo la diffusione delle prime immagini ufficiali che hanno mostrato per la prima volta la nuova coppia protagonista.

Cast di Viola come il mare 3: Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Diaz protagonisti

La novità più importante riguarda il cast. In Viola come il mare 3 ritroveremo Francesca Chillemi nei panni della giornalista Viola Vitale, personaggio ormai diventato un volto simbolo della fiction.

Non ci sarà invece Can Yaman, protagonista delle prime due stagioni con il ruolo dell’ispettore Francesco Demir. Al suo posto arriva Rodrigo Guirao Diaz, attore molto conosciuto dal pubblico internazionale e chiamato a interpretare il nuovo ispettore Massimo Paternò.

Accanto ai protagonisti torneranno anche Giovanni Nasta, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Paolo Sassanelli, Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini e Chiara Tron. Il cast rappresenta uno dei punti di forza della fiction, che continuerà a mescolare elementi investigativi, sentimentali e familiari.

L’arrivo di un nuovo protagonista maschile promette di aprire scenari inediti e di offrire alla serie una direzione narrativa differente rispetto alle stagioni precedenti.

Trama e anticipazioni di Viola come il mare 3: nuovi misteri per Viola Vitale

Le anticipazioni di Viola come il mare 3 raccontano una protagonista convinta di aver finalmente raggiunto un certo equilibrio nella propria vita. Tuttavia l’arrivo del nuovo ispettore Massimo Paternò sconvolgerà rapidamente ogni certezza.

Il nuovo vicino di casa si rivelerà una presenza impossibile da ignorare. Tra caratteri forti, situazioni impreviste e un rapporto destinato a evolversi nel tempo, Viola si troverà nuovamente a fare i conti con sentimenti e fragilità.

Nel frattempo un caso particolare attirerà la sua attenzione. La vicenda di Alice D’Amario darà infatti il via a un percorso di ricerca personale che porterà la giornalista a interrogarsi sul proprio passato e sul proprio futuro.

Continuerà inoltre ad avere un ruolo centrale la sinestesia, la particolare condizione che permette a Viola di associare emozioni, colori, odori e sensazioni. Una caratteristica che negli anni l’ha aiutata nelle indagini ma che, allo stesso tempo, rappresenta una costante sfida nella vita quotidiana.

Tra nuovi casi da risolvere, relazioni da costruire e verità ancora nascoste, la terza stagione punta a rinnovare la formula che ha reso la fiction uno dei maggiori successi di Canale 5, aprendo una fase completamente nuova per la storia di Viola Vitale.