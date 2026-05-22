Beautiful, anticipazioni 22 maggio 2026: Danny accetta la collaborazione con la Forrester, Poppy in manette

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Brooke e Ridge hanno avuto un’idea per la campagna pubblicitaria della ‘Brooke’s Bedroom’ che prevede il coinvolgimento di un famoso cantante, Danny Romalotti.

Anticipazioni Beautiful 22 maggio 2026: Brooke si avvicina a Steffy, Donna entusiasta per Danny

La rock star si è presentato alla festa organizzata a casa di Eric insieme alla compagna Christine Blair e dopo aver ricevuto la proposta ha deciso di accettare. Oltre a festeggiare il grande successo ottenuto da Brooke quindi festeggeranno anche la collaborazione musicale con Danny Romalotti.

Donna continuerà ad essere al settimo cielo per la presenza di Danny essendo una sua grande fan, lui prometterà a lei e all’azienda una canzone. A rovinare un po’ l’armonia ci penserà Christine parlando del momento negativo che sta attraversando la Hope for the Future. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke cercherà di accorciare la distanza tra lei e Steffy perché stanca della rivalità tra Forrester e Logan. Come reagirà lei? Apparirà disponibile nonostante la sua freddezza. Nel frattempo Poppy è stata arrestata per gli omicidi di Hollis e Tom.