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Rinnovato Direttivo Lega Navale di Manfredonia

Il 12 maggio 2026 Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Amm. Donato Marzano, a seguito elezioni del 12 aprile 2026, ha ratificato ufficialmente i risultati, e il nuovo Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana, Sezione di Manfredonia, per il prossimo triennio, è cosi composto:

Lorenzo DI CANDIA – Presidente

Salvatore GUGLIELMI – Vice Presidente

Luigi OLIVIERI – Segretario

Francesco COPPOLECCHIA – Tesoriere

Claudio RIGNANESE – Consigliere agli Sport

Raffaele SPAGNUOLO – Consigliere

Lucia TROTTA – Consigliere

Matteo TOTARO – Consigliere

Giuseppe RIGNANESE – Consigliere

La sezione di Manfredonia della Lega Navale Italiana è stata fondata nel 1984, ed è affiliata alla FIV (Federazione Italiana Vela) e alla FICK (Federazione Italiana Canoa Kajak).

La LEGA NAVALE ITALIANA, fondata nel 1897, è ente pubblico associativo, senza scopo di lucro, riunisce i cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani e tra i più fragili, l’amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.

La L.N.I. promuove e sostiene anche la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione professionale, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del CONI.

La L.N.I. è un Ente preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. Allo stesso tempo, è anche associazione di protezione ambientale e svolge attività di promozione e utilità Sociale.

https://www.leganavale.it/manfredonia