Beautiful, anticipazioni 21 maggio 2026: ospite speciale a casa di Eric, Ridge e Brooke vogliono…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 21 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che il ritorno da protagonista di Brooke ha fatto schizzare le vendite rendendo tutti felicissimi alla Forrester Creations. Per festeggiare il grande successo hanno fatto una festa nella villa di Eric.

Anticipazioni Beautiful 21 maggio 2026: Danny Romalotti alla festa dei Forrester, cosa hanno in mente Brooke e Ridge

Brooke e Ridge saranno entusiasti per il risultato ottenuto, hanno anche avuto un’idea che potrebbe rivelarsi molto positiva per le vendite della Brooke’s Bedroom. Quale? Hanno invitato una nota rock star alla festa, si tratta di Danny Romalotti.

La coppia proverà a convincerlo a cedere loro i diritti di alcune sue canzoni che vorrebbero utilizzare come colonna sonora della pubblicitaria campagna. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Danny Romalotti si recherà alla festa insieme alla compagna Christine Blair che i Forrester conoscono bene. Lei è un famoso avvocato che ha difeso Ridge in passato in tribunale.