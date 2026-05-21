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Meteo, weekend caldo. Tutti al mare?

Il prossimo fine settimana si prevede estivo a tutti gli effetti sulla nostra Penisola. Sul fronte atmosferico segnaliamo solo qualche temporale sulle Alpi e sulla Calabria, per il resto il sole dominerà la scena meteorologica italiana in maniera incontrastata.

Lo scrive MeteoLive

Punte di 30-31° saranno possibili in Valpadana, nelle aree interne della Sardegna e nelle pianure interne tosco-laziali; 28-29° andranno in scena nelle aree interne della Sicilia, sul Lazio, la Campania e la Calabria Ionica. Le temperature risulteranno più basse lungo le coste, ma solo laddove non agiranno correnti comprimenti dall’entroterra.

Domenica nelle zone interne del foggiano si potranno raggiungere i 30 gradi.