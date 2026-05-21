Upas, spoiler 25-29/5: Rossella in crisi a causa di Alberto

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Le puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 maggio 2026 saranno segnate da forti tensioni e situazioni sempre più complicate per i protagonisti della soap di Rai 3. Rossella attraverserà un momento particolarmente delicato dopo un duro confronto con Alberto e finirà per trovarsi piena di dubbi anche nei confronti di Gianluca. Intanto Alberto, travolto dai sentimenti che prova per Anna, arriverà a prendere una decisione destinata ad avere conseguenze importanti.





Upas, spoiler 25-29 maggio: Rossella travolta dai dubbi

Come riporta Anticipazioni TV, dopo il duro confronto con Alberto, Rossella entrerà in una fase di forte confusione emotiva. La giovane si troverà divisa tra il senso del dovere e la sincerità nei confronti di Gianluca, finendo così per mettere in discussione molte delle sue certezze. I dubbi e le tensioni interiori avranno inevitabilmente ripercussioni anche sui rapporti con le persone che le stanno accanto, rendendo il clima ancora più delicato.

Alberto pronto a tutto per Anna

Anche Alberto vivrà momenti particolarmente complicati nelle prossime puntate della soap. Travolto dai sentimenti che prova per Anna, l’uomo si ritroverà infatti davanti a una scelta molto difficile che potrebbe cambiare completamente il suo futuro. La paura di perderla finirà per spingerlo verso decisioni estreme, alimentando una profonda crisi interiore e aprendo nuovi scenari destinati a creare ulteriori tensioni nelle vicende di Un posto al sole.

Delusione per Manuela dopo la notizia di Maurizio

Le nuove puntate vedranno protagonista anche Manuela, che dovrà affrontare un momento tutt’altro che semplice. Una comunicazione inaspettata da parte di Maurizio finirà infatti per trasformarsi in una forte delusione, lasciandola profondamente amareggiata. La situazione avrà conseguenze anche sui rapporti con le persone che le stanno accanto, contribuendo a creare un clima sempre più teso e ricco di incertezze all’interno della soap.

Guido e Mariella finiscono in una situazione imbarazzante

Spazio anche a Guido e Mariella, che si ritroveranno coinvolti in una situazione piuttosto complicata orchestrata da Bice. I due prenderanno parte a una cena a quattro insieme a Massaro, ma l’atmosfera si farà presto molto tesa e piena di imbarazzo. Tra battute pungenti, momenti inattesi e vecchie incomprensioni che torneranno a galla, emergeranno aspetti inediti dei protagonisti che potrebbero cambiare alcuni equilibri.

Le puntate di Un posto al sole in onda nei prossimi giorni si preannunciano quindi particolarmente intense e ricche di colpi di scena. Le vicende dei protagonisti continueranno a intrecciarsi tra crisi personali, tensioni sentimentali e decisioni difficili, mantenendo alta l’attenzione del pubblico della storica soap di Rai 3.





