Grande fratello vip, Alex Belli minaccia il ritiro: duro sfogo nella Casa

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Alex Belli è tra i protagonisti di questa nuova edizione del Grande fratello vip, iniziata da un mese sui teleschermi di Canale 5. L’ex attore di Centovetrine ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nella Casa dopo l’edizione in cui fece molto discutere insieme a Soleil Sorge. In questi ultimi giorni, l’uomo si sta mettendo particolarmente in mostra per il suo feeling con Marina La Rosa, che lui ha classificato come chimica linguistica nel corso dell’ultima diretta. Nelle scorse ore, però, l’uomo si reso protagonista di un duro sfogo all’interno del Grande fratello vip minacciando di andarsene. L’ex attore di Centovetrine ha dichiarato nel corso di una conversazione con Guendalina Tavassi e Andreas Muller: “Mi sto rompendo i coglioni tra un po’ prendo la porta rossa e vi mando tutti a fan*lo. Tu pensi che io non ne sia capace? Non è la mia edizione. Posso essere sincero? Questa edizione è veramente noiosa, mi era stata venduta in una maniera diversa. Invece mi ritrovo a fare il badante di Valeria Marini”.

Alex Belli minaccia di abbandonare il Grande fratello vip

L’uomo ha minacciato di abbandonare il Grande fratello vip sostenendo che questa edizione sia noiosa rispetto a quella in cui ha partecipato insieme a Soleil Sorge. Baru, Aldo Montano e tanti altri. Alex Belli è apparso stufo di dover assistere ai capricci di Valeria Marini, che nel corso dell’ultima diretta ha chiesto ad Ilary Blasi di poter uscire dal gioco. Un duro sfogo che potrebbe essere oggetto della nuova diretta del programma prevista per lunedì 19 luglio su Canale 5.

Alex Belli (Screen Mediaset Infinity)