Racconto di una notte come e quando finisce? Il destino dei personaggi

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Racconto di una notte è tra le serie tv di maggiore successo in Italia. La storia di Mahir e Canfeza va in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5 con un grande riscontro di ascolti. Le ultime puntate della dizi turca sono attese a fine 2026 sulle reti Mediaset salvo cambi di programmazione. La produzione ha solo una stagione dopo la decisione di non confermarla per una seconda a causa dei bassi ascolti registrati in Turchia. Racconto di una notte saluterà così il pubblico dopo aver debuttato lo scorso aprile su Canale 5.

Racconto di una notte, anticipazioni sul finale

Il grande finale di Racconto di una notte ruoterà attorno a tre elementi fondamentali ovvero la scelta che Mahir dovrà compiere, lo stratagemma messo in atto dall’antagonista ed il destino che attende Canfeza. Il poliziotto verrà a conoscenza del coinvolgimento di suo nonno in una rete di responsabilità e segreti più grande di quello che sospettava. L’uomo metterà in carcere tutti gli uomini legati alle attività illecite di suo nonno. Non contento, Mahir riceverà un incarico che lo porterà ad Ankara. L’uomo e Canfeza cercheranno qui di costruire un futuro insieme. La donna apprenderà di essere in attesa di un bambino e questo permetterà alla coppia di guardare al futuro con più entusiasmo e gettarsi alle spalle anni di minacce e sospetti. Anche le famiglie Yilmaz e Kilimci da tempo divise da vecchi rancori e tradimenti si riappacificheranno.

Mahir e Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)