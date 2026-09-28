Ballando con le stelle, Paolo Belli fuori dal cast: ecco chi prende il suo posto

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Ballando con le stelle si appresta a tornare in televisione con una nuova edizione sui teleschermi di Rai 1. Nella giornata di ieri 27 settembre, Milly Carlucci è stata ospite di Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini nel primo canale della tv di Stato. In questa circostanza, la conduttrice ha fatto alcune rivelazioni in merito alla nuova edizione del suo fortunato programma. Milly Carlucci ha parlato della vicenda che ha coinvolto Paolo Belli. La donna ha dichiarato nel corso dell’ospitata: “Quest’anno non avremo Paolo Belli nella sala delle stelle perché è stato protagonista involontario di una vicenda tragica e dolorosissima che voi conoscete e di cui non voglio parlare perché c’è una famiglia coinvolta. Lui ha deciso di fare un passo indietro e di non rientrare in tv attraverso Ballando con le Stelle perché è uno show troppo spensierato.”

Milly Carlucci annuncia Simone Di Pasquale al posto di Paolo Belli a Ballando con le stelle

Nel corso dell’ospitata a Da noi a ruota libera, Milly Carlucci ha rivelato chi prenderà il posto di Paolo Belli nella Sala delle stelle dopo che Massimiliano Rosolino non è stato confermato nel ruolo. La bionda conduttrice ha affermato ai microfoni di Francesca Fialdini le seguenti parole: “abbiamo cercato in famiglia chi poter coinvolgere e ci siamo detti: chi meglio di Simone Di Pasquale che sa tutto? Chi meglio di lui per essere vice-bidello di Paolo Belli”. Lo storico ballerino del programma è pronto a mettersi alla prova come inviato, prendendo il posto di Paolo Belli che rimarrà dietro le quinte.