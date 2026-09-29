Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi in crisi: lui è andato via di casa

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono tra le coppie più seguite dal pubblico italiano. L’influencer italopersiana e l’ex velino di Striscia la notizia si conosciuti all’interno della casa del Grande fratello vip nel 2021 e da poco tempo hanno avuto un bambino di nome Kian. Una storia d’amore che sembrava procedere col vento in poppa fino alle scorse ore quando Chi ha lanciato un’indiscrezione bomba sui Prelemi. Il magazine ha svelato che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi starebbero vivendo un periodo molto delicato della loro storia d’amore, tanto da riferire: “non dormono più sotto lo stesso tetto ma per amore del figlio Kian continuano a vedersi.”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più sotto lo stesso tetto

I Prelemi non vivrebbero più sotto lo stesso tetto nonostante abbiano da poco tempo avuto un figlio di nome Kian. Secondo il settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli avrebbe deciso di lasciare l’abitazione che condivideva con Giulia Salemi, optando per un’altra sempre a Milano. Nelle foto pubblicate dal magazine si vede l’ex gieffino entrare all’interno di un appartamento insieme al secondogenito dopo aver fatto la spesa al supermercato. Una crisi che arriva a pochi mesi dalla partecipazione dell’ex velino di Striscia la notizia all’Isola dei famosi. L’uomo sarà tra i naufraghi della nuova edizione del reality show, che è già stato registrato in estate nelle Filippine e pronto ad essere mandato in onda nel 2027.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Foto Ig @pierpaolopretelliofficial)