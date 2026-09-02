Amaro sfogo di Sonia Lorenzini sui social, l’hanno derubata: “La sensazione è brutta”

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Durante il suo viaggio in van con le amiche Sonia Lorenzini è stata derubata, lo ha raccontato ai suoi seguaci su Instagram dove si è lasciata sfuggire un amaro sfogo. Dopo aver detto che la gente fa vomitare ha raccontato che i ladri sono entrati nel Van, una sensazione davvero brutta.

Il pensiero che qualcuno sia entrato in quella che considera casa e abbia rovistato ovunque la fa rabbrividire e arrabbiare, però ormai è successo. Ai fan ha detto che fortunatamente il danno non è enorme e ciò che hanno portato via sono oggetti che prima o poi possono essere ricomprati.

Sonia Lorenzini si sfogo sui social dopo il furto subito: cosa ha detto l’ex volto di Uomini e Donne

Durante lo sfogo social l’ex di Uomini e Donne ha ribadito che la gente fa schifo, pensa però che ci siano sempre due possibilità nella vita. A detta sua si può scegliere di rimanere arrabbiati oppure accettare ciò che è successo, imparare qualcosa e andare avanti.

Sonia Lorenzini ha fatto sapere che loro stanno bene, sono insieme e hanno ancora il Van e un viaggio da vivere. Ha poi aggiunto: “Anche questa è un’esperienza che ci insegna qualcosa. Perché non possiamo scegliere tutto quello che ci succede, ma possiamo sempre scegliere quanto potere dare a ciò che ci succede”.