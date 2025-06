Barbara D’Urso compra il giornale dove è in copertina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Barbara d’Urso si mostra orgogliosa sulla copertina di ‘7’ del Corriere della Sera, dove si mostra mentre acquista il giornale in edicola, sorridendo soddisfatta. L’amatissima conduttrice, lontana dalla televisione ormai da tempo, ha rilasciato un’intervista intima e sincera, condividendo il suo difficile percorso post-Mediaset. Ricordando il lutto della madre, avvenuto quando aveva 11 anni, Barbara rivela come questa perdita non affrontata abbia insegnato a lei stessa l’importanza di attraversare il dolore, senza rimuoverlo.

La sua uscita dalla televisione

Il suo lungo silenzio dalla tv è stato segnato da un periodo traumatico, caratterizzato dall’uscita da Mediaset e dal bisogno di reinventarsi. Con il contratto ancora attivo fino a dicembre, Barbara ha deciso di dedicarsi allo studio dell’inglese a Londra, affrontando il dolore con determinazione. Durante questa fase, ha riordinato i suoi ricordi e i suoi effetti personali, organizzando anche una vendita benefica per una cooperativa sociale. La casa è ancora piena di ricordi, tra foto di famiglia e oggetti simbolici della sua lunga carriera.

Nonostante le sfide, Barbara si mostra forte e determinata a rialzarsi, occupandosi di una tournée teatrale e rafforzando le sue passioni, come la danza classica. La sua testimonianza rivela una donna che, pur tra dolore e solitudine, ha deciso di affrontare il passato e guardare avanti con coraggio.