Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 24 al 28 marzo: Botteri torna da Londra, Marcello riabbraccia Adelaide

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 24 al 28 marzo in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera raccontano che la nuova collezione del grande magazzino non susciterà l’interesse sperato. Delia avrà un’idea per rimediare al problema. Botteri, intanto, tornerà a Milano dopo un soggiorno a Londra. Lo stilista de Il Paradiso delle signore tornerà carico di idee e di novità dopo il plagio del suo abito ad opera di Giulia. Marta, invece, non riuscirà a perdonare Enrico per averle mentito sulle condizioni di Adelaide. Allo stesso tempo, Marcello e Odile decideranno di pubblicare un appello per convincere la contessa a tornare a Milano. Rosa scriverà un articolo su Adelaide, tanto che Marcello la ringrazierà per il suo aiuto. Barbieri darà l’impressione di essersi già dimenticato il bacio che si è scambiato con la giornalista, pensando al momento che riabbraccerà Adelaide.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Marcello riabbraccia Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate trasmesse dal 24 al 28 marzo su Rai 1 rivelano che Adelaide tornerà a farsi viva nei pressi della Galleria Milano Moda. Marcello potrà così riabbracciare la sua amata come tutti i famigliari. Intanto la contessa accetterà di essere visitata da Enrico. Per tanto, Marta sarà costretta a raccontare ai famigliari la verità sul suo compagno. Purtroppo le condizioni di Adelaide appariranno gravi, tanto da essere necessaria una decisione immediata per la sua sopravvivenza. Il ritorno della contessa spingerà Rosa e Marcello ad un ultimo confronto. La giornalista prenderà una decisione definitiva riguardante il rapporto con il capo del grande magazzino. Umberto, invece, non vorrà che Adelaide si sottoponga all’intervento. La contessa sarà combattuta e per questo chiederà un consulto a Enrico.