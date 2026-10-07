Far Away: come si conclude la seconda stagione? Alya e Cihan distanti
Il finale della seconda stagione di Far Away, stando alle anticipazioni turche, si preannuncia piuttosto movimentato. Alya e Cihan saranno al settimo cielo. Per la coppia arriverà il tanto atteso giorno delle nozze. Ma proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, accadrà l’impensabile.
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Con una rivelazione malvagia Boran porterà Alya a dubitare di Cihan e a lasciare il futuro marito, portando con sé Deniz. Non soddisfatto Boran si presenterà assieme a Feyyaz alla festa di nozze e tenderà di aggredire Cihan, Meryem cercherà di farle da scudo e verrà ferita da un proiettile. Poco dopo alla discussione irromperà anche Şahin che verrà colpito da Boran e prenderà la vita.
La stagione si chiuderà con Alya lontana da Cihan e con la famiglia Albora travolta dalle conseguenze della drammatica giornata. Nei primi episodi della terza stagione però qualcosa cambierà. Cihan, infatti, farà le valige e si dirigerà a Budapest per raggiungere la sua amata Alya e tentare di recuperare la fiducia perduta.