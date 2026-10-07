Far Away: come si conclude la seconda stagione? Alya e Cihan distanti

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Il finale della seconda stagione di Far Away, stando alle anticipazioni turche, si preannuncia piuttosto movimentato. Alya e Cihan saranno al settimo cielo. Per la coppia arriverà il tanto atteso giorno delle nozze. Ma proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, accadrà l’impensabile.

Con una rivelazione malvagia Boran porterà Alya a dubitare di Cihan e a lasciare il futuro marito, portando con sé Deniz. Non soddisfatto Boran si presenterà assieme a Feyyaz alla festa di nozze e tenderà di aggredire Cihan, Meryem cercherà di farle da scudo e verrà ferita da un proiettile. Poco dopo alla discussione irromperà anche Şahin che verrà colpito da Boran e prenderà la vita.

La stagione si chiuderà con Alya lontana da Cihan e con la famiglia Albora travolta dalle conseguenze della drammatica giornata. Nei primi episodi della terza stagione però qualcosa cambierà. Cihan, infatti, farà le valige e si dirigerà a Budapest per raggiungere la sua amata Alya e tentare di recuperare la fiducia perduta.