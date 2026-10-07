Tutto per la mia famiglia: puntate in daytime ridotte nella durata, fan delusi
Continua il successo di Tutto per la mia famiglia su Canale 5, dove la serie turca conquista ogni giorno oltre un milione e mezzo di telespettatori. Ma per i fan arriva una novità tutt’altro che gradita.
A partire da lunedì 12 ottobre, infatti, la dizi subirà un importante ridimensionamento per lasciare spazio ad Amici, che tornerà stabilmente nella fascia del daytime. La serie andrà in onda indicativamente dalle 16:05 alle 16:25, con circa 15 minuti effettivi di episodio: un taglio di una ventina di minuti rispetto alla programmazione attuale.
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La decisione ha già suscitato malumore tra gli appassionati della seguitissima Serie Tv, che sui social hanno manifestato la propria delusione per la riduzione dello spazio dedicato alle vicende dei fratelli Eren.
Intanto, la trama continua a regalare emozioni. Le prossime puntate vedranno Suzan al centro di un complicato triangolo sentimentale: Resul le chiederà di sposarlo, ma Akif, scoperta la situazione, cercherà di riconquistarla confessandole di essere ancora innamorato di lei. Una nuova svolta che promette di tenere i fan della serie incollati al piccolo schermo.