Nunzio Pio Alvaro
Laureando in Scienze della Comunicazione e articolista de Ilsipontino e Tuttolostadio. Attivo nell'ambito della cronaca, sportiva e non.
Ultim'ora San Salvatore, incendio nella zona Belvedere
24 giugno 2026 12:48
Siponto, chiuse le sbarre della stazione per un guasto: lunga coda di auto
16 giugno 2026 11:04
Tragedia a Bisceglie: bambina di 12 anni muore schiacciata da un albero
13 aprile 2026 17:15
Terribile scontro auto-trattore sulla Manfredonia-San Giovanni
11 marzo 2026 16:59
Bari, bimbo di 10 mesi muore in ospedale dopo un incidente domestico
21 gennaio 2026 19:24
San Severo, terribile incidente sulla SS16: muore un pedone
19 gennaio 2026 12:21
Manduria, 19enne accusa forte mal di testa e muore improvvisamente in ospedale
16 dicembre 2025 16:45
Bari, donna di 39 anni muore in ospedale dopo improvvisi dolori al petto
13 dicembre 2025 11:31
Foggia, assalto ad un portavalori sulla SS655: rubato il bottino
11 dicembre 2025 18:22
Ultim'ora, Cristian Brocchi a Manfredonia in occasione del 'The Cage Christmas'
11 dicembre 2025 17:52
Scontro auto-tir sulla SS96, nel traffico una donna incinta: partorisce in ospedale
04 dicembre 2025 16:29
Alberobello, fugge dalla RSA e cammina sui binari: 82enne viva per miracolo
03 dicembre 2025 17:18
Ultim'ora Manfredonia, terribile incidente lungo la discesa di Santa Lucia
03 dicembre 2025 11:21
Bari, 75enne accusato di violenza sessuale ai danni di due minorenni
02 dicembre 2025 17:22
Tenta il suicidio ma viene salvato dalla Polizia: tragedia sfiorata a Taranto
02 dicembre 2025 16:48
Scomparsa da 4 giorni senza lasciare tracce: Puglia in ansia per Tatiana
28 novembre 2025 11:36
Bari, donna di 40 anni aggredisce personale sanitario e viene arrestata
27 novembre 2025 11:32
Palpeggia una donna e aggredisce i Carabinieri: arrestato uomo di Torremaggiore
27 novembre 2025 11:06
Litiga con la sorella per l'eredità e l'aggredisce con un bastone: arrestato 60enne foggiano
25 novembre 2025 13:17
Tragedia a Brindisi: uccide il padre di 71 anni a coltellate davanti alla madre
24 novembre 2025 12:34
Ultim'ora: è morta Ornella Vanoni, aveva 91 anni
22 novembre 2025 00:34
Giovinazzo, rubata auto con il contrassegno per persone disabili
20 novembre 2025 10:59
Passano la notte con un uomo e lo ricattano per avere denaro: due donne baresi a processo
19 novembre 2025 15:45
Si fa fotografare accanto ad un morto: operaio rinviato a giudizio
17 novembre 2025 15:59
Cane viene abbandonato sul balcone, precipita e muore: multa da 5.000 euro per il padrone
17 novembre 2025 13:03
Tragico incidente sulla SS172, un morto e cinque feriti ricoverati in codice rosso
17 novembre 2025 12:21
Violento scontro auto-apecar sulla SS16: due feriti gravi
14 novembre 2025 11:42
Puglia, soccorritrice aggredita da un motociclista che stava trasportando in ospedale
11 novembre 2025 10:47
Andria, 16enne travolto da un'auto: è in coma farmacologico
07 novembre 2025 12:36
Minacce verso l'ex compagna: arrestato 26enne nel Gargano
04 novembre 2025 17:20
14enne cade da un ponte ma viene salvato da alcuni giovani: tragedia sfiorata a Molfetta
04 novembre 2025 16:34
Lucera, entra in chiesa e tenta di rubare le offerte in denaro: arrestato
04 novembre 2025 15:35
Bari, tragedia nella notte di Halloween: 25enne travolto sulla SS16
01 novembre 2025 11:36
Ritrovato l’uomo scomparso ieri sera a Zapponeta
01 novembre 2025 08:50
Zapponeta, scomparso Matteo Stefanino: ricerche in corso per ritrovare il 74enne
31 ottobre 2025 20:45
Foggia, uomo investito in via Manfredonia: è in gravi condizioni
31 ottobre 2025 20:26
Ultim'ora Andria, terribile incidente sulla tangenziale: muore centauro di 48 anni
27 ottobre 2025 16:02
Andria, bimba di 11 anni travolta da un'auto: ricoverata in gravi condizioni
22 ottobre 2025 18:04
San Severo, brutto incidente sulla SS16: tre veicoli coinvolti e un ferito
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Molfetta, cane messo in salvo sull'A14: vagava senza meta
20 ottobre 2025 18:10
Andria, incidente sulla SP231: coinvolte un'auto e un mezzo pesante
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Andria, 60enne beccato ad abbandonare rifiuti in strada: denunciato
15 ottobre 2025 17:08
Ultim'ora Foggia, trovato morto un agricoltore in un pozzo: aveva 70 anni
14 ottobre 2025 17:31
Lucera, non ce l'ha fatta l'operaio Pasquale Fiore: era caduto da un'impalcatura di 2 metri
14 ottobre 2025 17:03
Vieste sotto shock per la morte improvvisa del piccolo Donato Matassa: aveva 10 anni
11 ottobre 2025 15:40
Taranto, terribile scontro Maserati-Mercedes: grave uno dei due conducenti
10 ottobre 2025 10:39
Puglia, incidente sulla SP156. La denuncia social: "Scarsa illuminazione, bisogna agire!"
08 ottobre 2025 11:26
Attraversa sulle strisce ma viene travolto da un'auto: morto 78enne nel tarantino
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Foggia, brutto incidente sulla SS89: auto tamponata si ribalta su sé stessa
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Paura a Bari, auto si ribalta in pieno centro: soccorsa la donna alla guida
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Foggia, uomo in stato di alterazione aggredisce titolare di un locale
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Ultim'ora Puglia: ritrovato Rocco Fontana, l'uomo scomparso da 4 giorni a Vico
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Foggia, tenta di rubare oggetti da un'auto parcheggiata: denunciato
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Incidente sulla SS172: veicolo in panne travolto da un'auto a tutta velocità. Ferita una donna
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Scomparse mentre andavano a scuola: Barletta in ansia per due studentesse di 17 anni
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Brutale pestaggio a Foggia: 19enne sfigurato da un gruppo di adolescenti
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Andria, trattore esce fuori strada e si ribalta: ferito l'agricoltore 87enne
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Ultim'ora Molfetta, rapina a mano armata: due feriti tra cui il malvivente. IL VIDEO
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Si reca a Foggia per donare il sangue ma gli rubano l'auto: la denuncia di un cittadino di Deliceto
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Scomparsa una ragazza a Lecce, l'appello disperato della madre: "Vi prego, condividete il più possibile"
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Taranto, scavalca la ringhiera del Lungomare per lanciarsi nel vuoto: salvato dalla Polizia
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Foggia, accosta con l'auto di fianco a una donna e compie atti di autoerotismo
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Attende un intervento al cuore per 12 giorni, poi muore d'infarto: indagati 5 medici
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Maltratta e violenta la figlia, arrestato uomo di 64 anni: "Ti uccido con le mie mani, non sei mia figlia"
20 settembre 2025 12:48
Imitano la voce della figlia con l'IA inscenando un incidente: anziana derubata di soldi e gioielli
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Ultim'ora Vieste, ritrovata in mare senza vita Grazia Latino: era scomparsa questa mattina
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Ultim'ora Andria, auto in corsa travolge bicicletta: muore un rider di 18 anni
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Puglia, scontro tra furgone e autocarro sulla SS16: feriti entrambi i conducenti
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Tragedia a Foggia: poliziotto si toglie la vita con un colpo di pistola
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Fingono un incidente stradale per derubare un'anziana, lei non ci casca e li fa arrestare
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Barletta, poliziotti sventano un furto di autovettura: 4 i responsabili in fuga
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Ultim'ora Foggia: auto travolge monopattino in Piazza Cavour
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Lucera: investe due donne e scappa senza prestare soccorso
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Scende dall'auto e palpeggia una 14enne: aggredito e arrestato uomo di mezz'età
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Bari, runner colpito all'occhio da un uovo lanciato da un'auto in corsa
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Taranto, uomo accusato di molestie picchiato da un minorenne: morto dopo due giorni di agonia
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Foggia, terribile incidente sulla SP41: ragazzo di 28 anni in gravi condizioni
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Picchia la madre e aggredisce i Carabinieri: arrestato giovane a Vieste
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Monte Sant'Angelo sceglie Noemi come ospite della Festa Patronale?
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Si nasconde in un tir per tornare in paese: latitante albanese arrestato all'Aeroporto di Bari
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Orrore in Puglia: carcasse di cani fatti a pezzi ritrovate in un terreno privato
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Foggia, maxi rissa a colpi di asce e coltelli nei pressi di un bar: 15 i coinvolti
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Sdegno a Molfetta: passante colpisce musicista con una gomitata. IL VIDEO
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Taranto, donna picchiata dal marito fugge dalla finestra: solo domiciliari per l'uomo
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"Ti faccio finire in sedia a rotelle": donna tenta il suicidio dopo maltrattamenti subiti dal marito
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Vieste, bagnino soccorre 80enne ma resta in balìa delle onde: necessario l'intervento della Guardia Costiera
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Ultim'ora Foggia, auto esce fuori strada sulla SP 109: feriti due giovani
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Paura nel barese, uomo accoltellato durante la festa patronale: individuato il responsabile
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Cerignola, tremendo incidente auto-moto sulla SP 77: morto il centauro
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A Bari arriva "Mobile Angel", un geolocalizzatore che allerta i soccorsi in caso di violenza di genere
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Dramma nel barese, auto a tutta velocità precipita in mare: morta una 21enne
04 settembre 2025 17:45
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