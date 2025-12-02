Bari, 75enne accusato di violenza sessuale ai danni di due minorenni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Episodio spiacevole avvenuto nel barese, dove un uomo di 75 anni è stato denunciato da due ragazze minorenni che l’hanno accusato di violenza sessuale.

L’accaduto risale allo scorso 17 Luglio, quando durante la festa patronale l’uomo, gestore di un’attività di crepes non in regola, ha provato a costringere le due ragazze a seguirlo in una strada buia e secondaria per compiere atti sessuali.

Secondo ulteriori dettagli emersi dalle dichiarazioni delle vittime, il 75enne avrebbe utilizzato carte dei tarocchi come atto intimidatorio e ricatto, paventando la possibilità di un “maleficio” in caso di rifiuto.

Le indagini sono ancora in corso e le responsabilità penali dell’indagato saranno accertate solo alla fine del processo; al momento l’uomo resta ai domiciliari.