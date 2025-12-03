Ultim'ora Manfredonia, terribile incidente lungo la discesa di Santa Lucia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella prima mattinata di Mercoledì 3 Dicembre si è verificato un terribile incidente lungo la discesa Santa Lucia, in direzione Foggia.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Doblò avrebbe tamponato un’auto lungo la stessa corsia e quest’ultima, a causa dell’impatto, sarebbe finita contro un altro veicolo che si trovava davanti.

Le cause di questo tamponamento multiplo sono probabilmente legate alla fitta nebbia che questa mattina ha ridotto drasticamente la visibilità dei veicoli in transito.

Tre le persone coinvolte nello schianto, trasportate immediatamente all’ospedale di Manfredonia per accertamenti; le loro condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori Anas, due ambulanze, la Polizia Stradale e i Carabinieri, con questi ultimi al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e per ricostruire l’intera e precisa dinamica dell’accaduto.