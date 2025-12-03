Alberobello, fugge dalla RSA e cammina sui binari: 82enne viva per miracolo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia sfiorata nella giornata di oggi ad Alberobello, dove una donna di 82 anni ha rischiato di essere travolta da un treno mentre attraversava i binari della linea ferroviaria.

Secondo quanto accaduto, la donna si sarebbe allontanata dalla struttura para-ospedaliera nella quale si trovava in un momento di distrazione del personale per poi girovagare indisturbata.

La tragedia è stata evitata grazie al macchinista di un treno che attraversava i binari per la tratta Alberobello-Putignano: l’uomo è riuscito ad avvistare la signora da lunga distanza e ad effettuare la frenata d’emergenza.

La donna è stata trovata in forte stato confusionale e trasportata in ospedale per accertamenti, ma la notizia importante e positiva è che il treno sia riuscito a fermarsi a pochi metri da lei, evitando irreversibili conseguenze.