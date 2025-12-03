Alberobello, fugge dalla RSA e cammina sui binari: 82enne viva per miracolo
Il macchinista di un treno è riuscito ad effettuare la frenata d'emergenza e ad evitare l'anziana dopo averla notata da lontano.
Tragedia sfiorata nella giornata di oggi ad Alberobello, dove una donna di 82 anni ha rischiato di essere travolta da un treno mentre attraversava i binari della linea ferroviaria.
Secondo quanto accaduto, la donna si sarebbe allontanata dalla struttura para-ospedaliera nella quale si trovava in un momento di distrazione del personale per poi girovagare indisturbata.
La tragedia è stata evitata grazie al macchinista di un treno che attraversava i binari per la tratta Alberobello-Putignano: l’uomo è riuscito ad avvistare la signora da lunga distanza e ad effettuare la frenata d’emergenza.
La donna è stata trovata in forte stato confusionale e trasportata in ospedale per accertamenti, ma la notizia importante e positiva è che il treno sia riuscito a fermarsi a pochi metri da lei, evitando irreversibili conseguenze.