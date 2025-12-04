Scontro auto-tir sulla SS96, nel traffico una donna incinta: partorisce in ospedale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia sfiorata sulla SS96, all’altezza di Modugno, dove la circolazione è stata interrotta a causa di un incidente tra un’auto e un tir.

Tra i veicoli bloccati nel traffico creatosi successivamente, vi era una donna incinta le cui acque si erano già rotte.

Vista l’emergenza, i presenti hanno immediatamente allertato il 112 e sul posto sono poi giunti i Carabinieri che hanno deciso di scortare la donna fino all’ospedale Mater Dei.

Proprio dall’ospedale sono in seguito arrivate ottime notizie: la donna ha dato alla luce il suo bambino dopo aver raggiunto in piena sicurezza la struttura, il tutto grazie alla tempestività dei soccorsi.

Successivamente sul luogo del sinistro sono intervenute le autorità di competenza che hanno gestito il traffico, lasciando alle forze dell’ordine il compito della ricostruzione del sinistro.