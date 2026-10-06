Matteo Palumbo
RedattoreIscrizione Ordine dei Giornalisti
Il Presidente Patroni Griffi a ilsipontino.net: "A metà maggio l'inaugurazione dell'Infopoint croceristico sul Molo di Ponente. Nuove chance turistiche per Manfredonia ed il Gargano". Le immagini in anteprima
26 aprile 2021 14:29
Dopo il boom di ascolti di Pio&Amedeo, Canale 5 ieri sera ha fatto il bis con un'altra foggiana: l'attrice Maria Chiara Giannetta protagonista in "Buongiorno Mamma!"
22 aprile 2021 12:06
La sipontina Claudia Potenza da questa sera su Rai 1 nel ruolo di mamma Nico nella fiction "La Compagnia del Cigno 2"
11 aprile 2021 11:49
Il testo del nuovo DPCM in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre
25 ottobre 2020 11:26
Situazione Covid a Manfredonia. Ufficiali 23 positivi e 75 in quarantena al 5 ottobre
07 ottobre 2020 21:06
Più ricicli plastica, più sei premiato. L'idea imprenditoriale green di Stefano Totaro e della sua Eco Team
05 ottobre 2020 15:32
Successo di "Verso il Museo". La Direttrice Treglia presenta a ilsipontino.net il progetto di riapertura del Castello di Manfredonia
27 settembre 2020 17:40
'Grani Digitali': scuola, università e imprese fanno squadra per i giovani talenti. L'impegno del Gruppo Gelsomino
27 settembre 2020 14:45
"Che Dio ci aiuti 6": nella fiction di Rai1 ecco il sipontino Vincenzo De Michele con il foggiano Gianmarco Saurino
24 settembre 2020 14:45
E' ancora piena estate sul Gargano. Con il Catamarano Zenit della "N.L. Adriatica" da Vieste a Tremiti in 50 minuti
12 settembre 2020 10:15
Indetti bandi di concorso pubblico nel Comune di San Giovanni Rotondo
10 settembre 2020 17:25
Provincia Foggia: “Lavori sulla SP 55 Macchia-Monte, transito a senso unico alternato”
10 settembre 2020 17:21
L’orticello botanico della Scuola Croce di Manfredonia
10 settembre 2020 17:16
Sanità pugliese: Michele Emiliano e Roberto Speranza domani in conferenza stampa
10 settembre 2020 17:15
” Manfredonia denuncia!
10 settembre 2020 17:11
Predire la mortalità nei pazienti affetti da COVID-19 con una proteina. Uno studio condotto dall’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza rivela una possibile strada
10 settembre 2020 17:09
L'importanza dell'Ospedale 'San Camillo' di Manfredonia. La storia a lieto fine di un 15enne toscano in vacanza operato d'urgenza
28 agosto 2020 07:33
Gli speciali de IlSipontino.net proseguiranno con un altro format...e qualche sorpresa
02 maggio 2020 20:17
“La stagione del turismo e della cultura della Puglia deve ripartire”
01 maggio 2020 13:46
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