Un mattino a Irgalem di Davide Longo Marcos Y Marcos 2001
07 dicembre 2022 16:48
Se l’acqua ride di Paolo Malaguti
06 novembre 2022 17:54
Il caso Alaska Sanders di Joël Dicker - La Nave di Teseo 2022￼
14 ottobre 2022 20:03
Cinquanta modi di dire pioggia di Asha Lemmie - Editrice Nord 2021
27 settembre 2022 18:59
Il romanzo di Andrea Franzoso “Ero Un bullo”
16 settembre 2022 15:01
Luca Bianchini, Le mogli hanno sempre ragione
19 aprile 2022 19:57
Hanya Yanagihara Verso il paradiso Feltrinelli 2022
09 aprile 2022 19:10
Le ceneri di Angela Frank McCourt Adelphi Edizioni 1997
15 marzo 2022 22:34
Piccoli suicidi tra amici Arto Paasilinna Iperborea 2006
07 marzo 2022 15:30
Il treno dei bambini, il romanzo di Viola Ardone
16 febbraio 2022 17:15
Parlarne tra amici Sally Rooney Einaudi 2018
20 gennaio 2022 16:52
Corri corvo corri di Sebastiano Ruzza VentiTrè editori
10 gennaio 2022 10:00
Gianluca Gotto "Succede sempre qualcosa di meraviglioso" Mondadori 2021
11 dicembre 2021 18:55
La spiaggia degli affogati il romanzo di Domingo Villar - Fonte alle grazie, Adriano Salani editore 2021
02 novembre 2021 15:45
Alta fedeltà il romanzo di Nick Hornby - Guanda 1999
07 ottobre 2021 17:09
Il Mare dove non si tocca, il libro di Fabio Genovesi - Mondadori 2017
03 agosto 2021 10:31
I Quaderni Botanici, il romanzo di Di Madame Lucie Mélissa Da Costa, Rizzoli 2021
29 luglio 2021 10:05
Circe, il romanzo di Madeline Miller, Sonzogno 2019
22 luglio 2021 20:42
Tre, il libro di Valérie Perrin Edizione E/O 2021
18 luglio 2021 11:44
Il quaderno dell’amore perduto di Valérie Perrin, Editricenord 2016
05 luglio 2021 08:48
L’ombrello dell’imperatore, il romanzo d'esordio di Tommaso Scotti
28 giugno 2021 16:13
L’ultimo Traghetto Domingo Villar Fonte Alle Grazie, di Adriano Salani Editore 2020
08 giugno 2021 17:22
L’acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito
24 maggio 2021 15:25
Il Cardellino di Donna Tartt Rizzoli 2013
17 maggio 2021 16:54
Lontano da casa è un libro di Enrico Pandiani pubblicato da Salani
11 maggio 2021 16:36
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