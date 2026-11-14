Affari Tuoi, si ferma il 15 novembre: quando torna il programma di Stefano De Martino

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Nuovo cambio di programmazione per Affari Tuoi. Dopo lo stop già previsto per giovedì 12 novembre, il popolare game show condotto da Stefano De Martino sarà costretto a fermarsi nuovamente anche domenica 15 novembre.

La decisione non dipende dagli ascolti del programma, che continuano a essere particolarmente positivi, ma dalla scelta di Rai 1 di dedicare la serata a un importante appuntamento sportivo della Nazionale italiana. Una modifica temporanea che costringerà i telespettatori ad aspettare qualche giorno in più per seguire una nuova partita del gioco dei pacchi. Perché Affari Tuoi non va in onda il 15 novembre? Cosa andrà in onda al suo posto? E quando tornerà Stefano De Martino su Rai 1?

Affari Tuoi si ferma il 15 novembre per la Nazionale italiana

Domenica 15 novembre Affari Tuoi non sarà trasmesso nel consueto spazio dell’access prime time di Rai 1.

La rete ha infatti deciso di modificare il palinsesto per dare spazio alla sfida tra Belgio e Italia, valida per la fase a gironi della Nations League. L’incontro rappresenta un appuntamento particolarmente importante per il cammino degli azzurri e occuperà gran parte della serata della rete ammiraglia.

Per questo motivo il programma di Stefano De Martino osserverà una nuova pausa dopo quella già prevista il 12 novembre.

Affari Tuoi lascia il posto a Belgio-Italia

La partita tra Belgio e Italia attirerà l’attenzione di milioni di telespettatori e prenderà il posto della normale programmazione domenicale.

Si tratta della seconda variazione nel giro di pochi giorni per Affari Tuoi, che aveva già lasciato spazio alla sfida tra Italia e Francia in programma il 12 novembre.

Le esigenze legate alla copertura televisiva degli impegni della Nazionale hanno quindi portato Rai 1 a sospendere temporaneamente uno dei programmi più seguiti della stagione.

Affari Tuoi: quando torna in onda il programma di Stefano De Martino

Lo stop del 15 novembre sarà comunque soltanto temporaneo.

Terminata la finestra dedicata agli impegni della Nazionale, Affari Tuoi tornerà regolarmente nella sua collocazione abituale su Rai 1 con nuove puntate e nuovi concorrenti pronti a sfidare il Dottore.

Per Stefano De Martino si tratta di una breve pausa all’interno di una stagione che continua a regalare ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. Il pubblico dovrà quindi rinunciare al programma soltanto per una sera, prima del ritorno del gioco dei pacchi nel palinsesto quotidiano della rete.