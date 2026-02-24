Assegno di inclusione 2026: addio alla sospensione, ma il primo mese è ridotto
Il panorama delle misure di sostegno al reddito si appresta a vivere un cambiamento significativo. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, l’Assegno di Inclusione (ADI) subisce una trasformazione mirata a garantire maggiore continuità ai nuclei familiari fragili, pur introducendo un correttivo economico nella fase di transizione tra i cicli di erogazione.
Addio al mese di stop: la continuità dei pagamenti
Fino ad oggi, il regolamento dell’ADI prevedeva una pausa obbligatoria di un mese allo scadere delle prime 18 mensilità. Questa “finestra di sospensione” creava spesso difficoltà finanziarie alle famiglie in attesa del rinnovo. La novità principale del 2026 è l’eliminazione del mese di sospensione.
I beneficiari che mantengono i requisiti potranno ora ricevere il sussidio senza interruzioni temporali, passando direttamente dal primo ciclo (18 mesi) ai successivi rinnovi (della durata di 12 mesi ciascuno). Questa semplificazione burocratica punta a evitare che i soggetti più vulnerabili rimangano privi di supporto economico durante l’istruttoria della nuova domanda.
Il compromesso: prima mensilità al 50%
A fronte della maggiore continuità, il legislatore ha introdotto un meccanismo di compensazione finanziaria. A ogni rinnovo del beneficio, la prima mensilità erogata sarà dimezzata. In pratica, nel primo mese del nuovo ciclo, il nucleo familiare percepirà soltanto il 50% dell’importo spettante. Dal secondo mese in poi, l’assegno tornerà a essere corrisposto nella sua misura intera.
Ad esempio, una famiglia che percepisce un contributo di 600 euro mensili, al momento del rinnovo riceverà 300 euro per il primo mese, per poi tornare alla quota piena di 600 euro per le restanti 11 mensilità del ciclo di rinnovo.
Requisiti e scadenze per il 2026
Nonostante la semplificazione dei flussi di pagamento, restano rigorosi i criteri di accesso. Per evitare la decadenza o la sospensione del beneficio, i nuclei familiari devono:
- Aggiornare l’ISEE: Entro il 31 gennaio di ogni anno è fondamentale presentare la nuova DSU per confermare il diritto alla prestazione.
- Rispettare i vincoli di attivazione: Rimane l’obbligo di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e il rispetto degli appuntamenti presso i servizi sociali o i centri per l’impiego.
- Comunicare variazioni: Qualsiasi modifica del patrimonio o della situazione lavorativa deve essere segnalata tempestivamente tramite il modello ADI-com.
Queste modifiche rappresentano un passo verso una gestione più fluida del welfare, riducendo l’impatto della burocrazia sulla vita quotidiana dei cittadini, pur mantenendo un occhio vigile sulla sostenibilità dei conti pubblici.