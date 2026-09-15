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Borgo in Bianco a Vieste: info utili

Tutto quello che serve per vivere Borgo in Bianco è a portata di mano.

Consulta la mappa ufficiale e scopri le postazioni food e vino, i punti dedicati alla musica dal vivo, i servizi, i punti panoramici e tutte le indicazioni utili per orientarti lungo il percorso nel centro storico.

28 postazioni food con proposte dedicate, dai sapori del mare alle specialità della tradizione.

Ritiro kit: dal 14 settembre fino alla mattina del 19, presso i punti indicati in mappa.

Vendita ticket: durante la serata del 19 settembre, dalle 19.00 alle 22.00.

Disponibile anche il servizio di trasporto pubblico Fini Viaggi, con fermata più vicina in Piazzale Europa.

Gran finale a Piazza Marina Piccola, dalle 00.30 alle 03.00, con Samsara On Tour, a ingresso libero.

Sabato 19 settembre 2026 | ore 19.00

Centro storico di Vieste

Salva il post e porta con te la mappa: Borgo in Bianco è sempre più vicino.

Info e ticket: borgoinbiancovieste.it