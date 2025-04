[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ARTRITE E ARTROSI: SONO LA STESSA COSA?



Il sintomo che più spesso indirizza i pazienti verso il reumatologo è il dolore. Nella

maggior parte dei casi, la richiesta nasce quando il dolore interessa una o più

articolazioni poiché spesso vi si associa una disabilità funzionale che, limitando il

movimento, riduce fortemente la qualità di vita percepita, senza distinzione di età.

Il dolore secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è definito come

“una sensazione spiacevole e un’esperienza emotiva dotata di un tono affettivo

negativo associata a un danno tessutale potenziale o reale” ed è sempre una

esperienza soggettiva estremamente variabile in termini di durata, intensità e

tipologia. Esistono diverse classificazioni che mirano a definire le varie tipologie di

dolore. Dal punto di vista eziopatogenetico, è possibile distingue il dolore secondo

tre categorie principali: nocicettivo, neuropatico e nociplastico.

Il dolore nocicettivo è originato da processi infiammatori o da lesioni in una

specifica area del corpo. In questa sede, gli stimoli dolorosi attivano i recettori

del dolore, trasmettendo segnali che indicano sia il danno che la sua

localizzazione. Può avere una natura superficiale o profonda. È la tipologia di

dolore che più frequentemente si riscontra nelle patologie reumatologiche,

come l’artrosi o le varie forme di artrite.

sistema nervoso somato-sensoriale, responsabile della trasmissione degli

impulsi dolorosi. Può derivare da alterazioni a livello del sistema nervoso

centrale o periferico, a seconda della sede della lesione. Tra gli esempi più

comuni rientrano la neuropatia diabetica e la nevralgia post-erpetica.

elaborazione del dolore, che dà luogo a sintomi diffusi e non chiaramente

localizzati. È un dolore che non presenta evidenti segni di danno fisico, attuale

o potenziale, né di patologia o lesione del sistema somato-sensoriale

nocicettivo. Alcuni esempi emblematici di questa categoria sono la fibromialgia

e la cefalea muscolo-tensiva.

Ai fini della comprensione delle principali patologie reumatologiche oggetto della

trattazione, è bene attuare un’ulteriore distinzione nell’ambito del dolore nocicettivo

di origine articolare:

il dolore di tipo infiammatorio, percepito nelle fasi di riposo articolare, è una

tipologia di dolore molto insidioso perché si acuisce (quasi paradossalmente!)

se si è fermi per molto tempo o addirittura durante il riposo notturno,

migliorando al contrario con il movimento;

movimento o nei cambi di posizione (sedersi/alzarsi, salire/scendere le

scale…).

Questa semplice distinzione ci aiuta a definire una prima grande differenza tra artrite

e artrosi: nel caso di una artrite, infatti, il dolore riferito dal paziente sarà di tipo

infiammatorio, spesso associato a rigidità articolare al mattino al risveglio che

migliora con il movimento, e probabilmente accompagnato da altri segni clinici, come

la tumefazione articolare, il rossore che sovrasta la cute dell’articolazione coinvolta,

la sensazione di calore al contatto con la pelle. Nei pazienti affetti da artrosi al

contrario, più verosimilmente il dolore riferito sarà di tipo meccanico, esacerbato dal

movimento e dai cambi di posizione e alleviato dal riposo, con crepitii e scrosci

apprezzabili alla mobilizzazione dell’articolazione coinvolta. Non è escluso che in

alcuni pazienti affetti da artrosi possano manifestarsi episodi infiammatori del tutto

simili a quelli che si verificano in corso di artrite.

Cosa ci aiuta, quindi, a distinguere in maniera più certa se si tratti di artrite o di

artrosi?

Il ruolo del reumatologo è fondamentale. In breve, oltre alla raccolta anamnestica

completa che ci permette di indagare la tipologia di dolore, la familiarità per patologie

autoimmuni e la presenza di altri eventuali disturbi o patologie associati, è

fondamentale un esame clinico accurato, che vada ad evidenziare la presenza di

deformità articolari caratteristiche (nei casi di più lunga durata) e a valutare la mobilità

articolare, oltre alla presenza di tumefazioni e dolore.

A completamento, inoltre, è sempre opportuno richiedere esami ematochimici e

strumentali mirati, in particolare:

indici di infiammazione (VES -velocità di eritrosedimentazione- e PCR –

proteina C reattiva) e, nel sospetto di artrite reumatoide, anche FR -fattore

reumatoide- e ACPA -anticorpi anti-peptidi ciclici citrullinati);

della durata d’insorgenza dei sintomi e della tipologia degli stessi) e

secondariamente, si procederà ad indicare eventuali esami diagnostici di

secondo livello.

Appare quindi chiaro come artrite e artrosi non siano la stessa cosa, né

rappresentino fasi diverse della stessa malattia: i meccanismi fisiopatogenetici alla

base sono, infatti, profondamente diversi: l’artrite è una patologia che generalmente

sottende processi autoimmuni in cui il sistema immunitario (comunemente noto per

rappresentare la nostra linea di difesa contro gli agenti patogeni quali virus, batteri,

parassiti…) funziona in maniera aberrante e produce una serie di citochine

infiammatorie e/o autoanticorpi in grado di riconoscere le componenti strutturali delle

articolazioni (e non solo) e causare una infiammazione nel distretto colpito.



L’artrosi, invece, è una patologia incentrata sulla perdita della cartilagine e

successive modifiche dell’osso subcondrale che si verifica nel tempo (colpisce infatti

molto più frequentemente gli anziani) e in persone predisposte (familiarità,

componente genetica, varianti anatomiche, pregresse fratture e traumi, alcuni tipi di

sport, altre patologie concomitanti…).



Il fine ultimo della valutazione reumatologica quando si è di fronte a un paziente con

dolore articolare è quello di distinguere tra queste due patologie, non solo per la

prognosi differente, ma anche e soprattutto perché gli approcci terapeutici sono

completamente diversi. Questo, tuttavia, non significa che non possano coesistere:

nei pazienti con diagnosi di artrite di lunga durata, ad esempio, soprattutto se non

diagnosticata subito o non perfettamente controllata dalle terapie effettuate nel corso

degli anni, l’infiammazione continua a carico delle strutture articolari può portare a

sviluppare forme di artrosi precoce, rappresentando per il reumatologo una vera sfida

per la gestione di questo complesso dolore di origine multifattoriale.