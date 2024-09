Arriva la Nutella Vegana, ecco gli ingredienti che sostituiscono il latte

Dopo mesi di voci che si rincorrevano è arrivata la Nutella in versione vegana. Salutisti e Vegani saranno felici di vedere il tappo verde che indica il prodotto vegan della crema spalmabile più famosa del mondo. Sull’etichetta è ben indicato “Plant-Based”. Agli ingredienti tipici della spalmabile più venduta al mondo (zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina) si aggiungono i ceci e lo sciroppo di riso, mentre scompare, ovviamente, il latte scremato in polvere. Qualche mese fa il Pane di Monte Sant’Angelo è finito sul sito della Nutella.

Il nome del nuovo prodotto è Nutella Plant-Based ed è stata certificata dalla Vegetarian Society come 'Vegan Approved'. Un prodotto utile non solo per i vegani ma anche per chi è intollerante al lattosio. Diciotto mesi dopo la progettazione della nuova linea di produzione, cominciata a gennaio 2023, sono arrivate le prime produzioni industriali e da settembre, invece, la nuova versione della Nutella comparirà nei supermercati. Il formato sarà quello da 350 g e, come riporta Repubblica, costerà 4,49 euro. Il nuovo prodotto Ferrero sarà distribuito in Italia, Francia e Belgio. Dal 2025, invece, arriverà negli altri mercati europei.