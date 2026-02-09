Arrestati 2 degli assaltatori, scene da film in Puglia ma senza bottino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LECCE – Svolta immediata nelle indagini sull‘assalto armato avvenuto questa mattina, 9 febbraio 2026, lungo la strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi. I Carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito due fermi in relazione alla tentata rapina che ha paralizzato la circolazione all’altezza di Tuturano. Sarebbero della Provincia di Foggia i due fermati.

La Dinamica Secondo le ricostruzioni, un commando composto da almeno sei persone ha agito con modalità paramilitari. I malviventi, ripresi dai video degli automobilisti terrorizzati, indossavano tute bianche e imbracciavano armi pesanti (kalashnikov). Per bloccare il furgone portavalori, la banda ha posizionato un camion di traverso sulla carreggiata, incendiandolo, ed ha successivamente fatto esplodere il retro del blindato.

Il Camuffamento e la Fuga Un dettaglio inquietante emerso dalle indagini riguarda i mezzi utilizzati dal commando: le auto erano dotate di lampeggianti per simulare vetture civili delle forze dell’ordine, un trucco per confondere le vittime e facilitare l’avvicinamento. Nonostante la violenza dell’azione, la rapina non è stata consumata.

Per guadagnarsi la fuga, i banditi hanno rapinato alcuni automobilisti in transito, sottraendo i loro veicoli sotto la minaccia delle armi. Grazie alla rapida risposta investigativa, i militari sono riusciti a intercettare e fermare due sospettati poche ore dopo il colpo.