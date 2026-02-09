Assalto a due portavalori sulla Brindisi–Lecce, traffico paralizzato sulla superstrada

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattinata di forte tensione oggi, lunedì 9 febbraio 2026, lungo la strada statale che collega Brindisi a Lecce. All’altezza di Tuturano si è verificato un assalto ai danni di due furgoni portavalori, episodio che ha causato il blocco totale della circolazione in entrambe le direzioni.

Secondo le prime ricostruzioni, un commando armato di armi da fuoco ha preso di mira due mezzi blindati dell’istituto di vigilanza Battistolli, diretti verso Lecce, dando vita a una sparatoria durante l’attacco. Per bloccare la marcia dei veicoli, i malviventi avrebbero posizionato un autocarro di traverso sulla carreggiata, incendiandolo subito dopo per impedire il passaggio.

L’intervento è avvenuto tra il chilometro 8,300 e il 12,800, nel territorio di San Pietro Vernotico. Sul posto sono immediatamente giunte numerose pattuglie delle forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Presente anche personale Anas, al lavoro per la gestione della viabilità e l’organizzazione dei percorsi alternativi per il traffico proveniente dalla statale 16.

Le informazioni restano parziali, ma l’azione criminosa non avrebbe avuto esito positivo: nessun ferito tra le guardie giurate. In seguito all’assalto si sarebbe sviluppato anche un inseguimento nel territorio di Squinzano, con il coinvolgimento dei carabinieri intervenuti in supporto.

Si tratta del secondo episodio di questo tipo registrato sulla stessa arteria stradale in meno di due anni. Un precedente risale infatti al 4 luglio 2024, quando un commando armato fece esplodere veicoli e sparò nei confronti di un portavalori nei pressi di Torchiarolo, col bottino che sfiorò i tre milioni di euro.

Alle ore 9.40 la superstrada risultava ancora completamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.