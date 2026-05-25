Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Ciro Solimeno: ecco cosa succederà nelle ultime puntate di maggio

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La stagione di Uomini e Donne sta per chiudere il sipario e, come da tradizione, il momento più atteso è proprio la scelta dell’ultimo tronista rimasto in studio. Quest’anno tocca a Ciro Solimeno, protagonista di un percorso altalenante che ha diviso il pubblico e acceso il dibattito sui social.

Le registrazioni hanno già svelato chi sarà la sua scelta, ma la domanda che tutti si pongono riguarda la messa in onda: quando vedremo il momento decisivo? E come si evolverà la storia dopo l’uscita dagli studi? E ancora, cosa ha portato Ciro a prendere la sua decisione dopo settimane di incertezze? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: la scelta di Ciro Solimeno in onda tra il 28 e il 29 maggio

Secondo le ultime anticipazioni sulla programmazione di Canale 5, la scelta di Ciro Solimeno verrà trasmessa nell’ultima settimana di maggio, molto probabilmente tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026. La puntata sarà con ogni probabilità divisa in due parti, come spesso accade per le scelte finali, così da accompagnare il pubblico verso la conclusione della stagione con un ritmo più emozionale e coinvolgente.

Il percorso di Ciro è stato uno dei più imprevedibili degli ultimi anni. Il tronista ha alternato momenti di grande sintonia con entrambe le corteggiatrici, Elisa Leonardi e Martina Calabrò, a fasi di distanza e incomprensioni che hanno reso difficile intuire quale sarebbe stata la sua decisione. Fino all’ultimo, infatti, il pubblico non aveva percepito una preferenza netta, e proprio questa incertezza ha alimentato l’attesa per la puntata finale.

La scelta, già registrata, ha confermato che Ciro ha deciso di seguire il cuore e di uscire dal programma con Elisa Leonardi, lasciando Martina profondamente delusa. Una reazione che, secondo chi era presente in studio, non passerà inosservata quando la puntata andrà in onda.

Ciro ed Elisa dopo la scelta: come procede la storia fuori da Uomini e Donne

Una delle curiosità più forti riguarda ciò che accade dopo la scelta. Le anticipazioni raccontano che tra Ciro ed Elisa le cose starebbero andando sorprendentemente bene. I due avrebbero iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere con grande entusiasmo, tanto che si parla già di un possibile progetto di convivenza. Una decisione importante, soprattutto considerando che molte coppie nate nell’ultima stagione non hanno retto alla prova della quotidianità.

Il pubblico è curioso di vedere come i due si comporteranno nel momento in cui la scelta verrà trasmessa, perché sarà quello il vero banco di prova. La reazione di Elisa, la delusione di Martina e l’emozione di Ciro nel momento decisivo contribuiranno a rendere la puntata una delle più attese dell’intera stagione.

Il tronista, originario di Pompei e classe 2002, ha conquistato una parte del pubblico grazie alla sua spontaneità e al suo percorso personale. Laureato in Scienze Motorie, ex calciatore e oggi personal trainer, Ciro ha portato nello studio di Uomini e Donne un mix di timidezza, determinazione e fragilità che ha reso il suo trono particolarmente seguito.

Ultime puntate di Uomini e Donne: cosa aspettarsi dal finale di stagione

La scelta di Ciro Solimeno rappresenta l’ultimo grande momento della stagione di Uomini e Donne, che si avvia alla conclusione prima della consueta pausa estiva. Le ultime puntate saranno dedicate proprio alla sua decisione, alle reazioni in studio e ai saluti finali di Maria De Filippi, che accompagnerà il pubblico verso la chiusura del programma.

Il finale di maggio segnerà quindi la conclusione di un’annata intensa, caratterizzata da troni movimentati, ritorni inaspettati e storie che hanno appassionato milioni di telespettatori. La scelta di Ciro, essendo l’ultima della stagione, avrà un ruolo centrale e chiuderà simbolicamente un ciclo narrativo che ha visto alternarsi emozioni, discussioni e momenti di grande televisione.

Il pubblico potrà così salutare il programma con un finale romantico, mentre già cresce l’attesa per la nuova edizione che tornerà in autunno con nuovi tronisti, nuove dinamiche e nuove storie da raccontare.